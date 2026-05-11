Uomini e Donne, Ernesto Passaro lancia un messaggio a Cristiana Anania? La mossa social che riaccende il gossip

La storia tra Ernesto Passaro e Cristiana Anania è giunta definitivamente al capolinea. I due, conosciutisi all’interno del programma televisivo Uomini e Donne, avevano colpito il pubblico per la rapidità con cui la loro relazione si era trasformata in una convivenza, lasciando intendere un legame solido nonostante il breve tempo trascorso insieme.

Negli ultimi giorni, però, le voci di una crisi sempre più evidente hanno trovato conferma ufficiale.

La conferma della rottura di Cristiana Anania

A chiarire la situazione è stata proprio Cristiana Anania, che ha scelto di intervenire direttamente per mettere fine alle speculazioni: “Io ed Ernesto ci siamo ufficialmente lasciati. È già passata qualche settimana ed io ritengo che sia doveroso farci una chiacchiera insieme”. Argomenti uomini e donne

Parole che confermano non solo la fine della relazione, ma anche un distacco già maturato da tempo, tenuto inizialmente lontano dai social.

La reazione di Ernesto Passaro: tra apertura e malinconia

Diversa, invece, la posizione di Ernesto Passaro, che nelle sue dichiarazioni sembra lasciare ancora spazio a un possibile ricongiungimento, o quantomeno a un confronto più approfondito: “Tra me e Cristiana, l’altro ieri, eravamo pronti a guarire tutte le ferite della nostra relazione. Oggi Cristiana ha fatto una dichiarazione… e va bene così, non c’è nessun problema: significa che le sue intenzioni erano altre”.

Le sue parole lasciano trasparire una certa distanza emotiva tra i due e una visione non perfettamente allineata sul destino della coppia.

Il TikTok e la canzone di Rosario Miraggio: segnali di nostalgia?

A rafforzare l’idea che Ernesto Passaro non abbia ancora completamente superato la rottura, è comparso anche un video pubblicato su TikTok in cui il giovane canta il brano “Male” di Rosario Miraggio.

Il testo scelto è particolarmente significativo e ha attirato l’attenzione dei fan: “Più mi fa male più voglio provare quello che il sale fa nelle ferite… non sono più capace di cancellarti, scritto nel mio petto c’è il tuo nome…”.

Una dedica musicale che molti utenti hanno interpretato come un chiaro riferimento alla fine della relazione con Cristiana Anania.

I like ai fan e le ipotesi di un possibile ritorno

A far discutere ulteriormente sono stati anche alcuni like messi da Ernesto Passaro a commenti di follower che lo invitano a tornare insieme all’ex fidanzata e a provare a ricucire il rapporto.

Un dettaglio che ha alimentato l’idea che, almeno da parte sua, la storia non sia stata del tutto archiviata.