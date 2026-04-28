Grande Fratello Vip, paura nella notte: Valeria Marini si sente male e vomita. Cosa sta succedendo

Quella appena trascorsa al Grande Fratello Vip è stata una giornata particolarmente intensa, segnata da litigi, tensioni tra concorrenti e un episodio che ha destato preoccupazione nella Casa: il malore di Valeria Marini.

Il malore di Valeria Marini: corsa in bagno e paura tra i gieffini

La serata si è conclusa con un imprevisto che ha scosso i concorrenti. Valeria Marini, dopo aver accusato un forte mal di pancia, si è improvvisamente sentita male ed è corsa verso il bagno, dove ha avuto un episodio di vomito.

A notare immediatamente la situazione è stato Raul Dumitras, che ha lanciato l’allarme: “Sta vomitando!”. L’episodio ha generato panico tra i gieffini, che hanno inizialmente ipotizzato la presenza di un virus nella Casa.

Tra i più preoccupati Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, che hanno suggerito misure precauzionali come il confinamento della showgirl in una stanza separata e una maggiore attenzione all’igiene: “Dobbiamo lavarci bene le mani”.

Le ipotesi sulla causa: dalla mela al cibo della Casa

Nelle ore successive, la stessa Valeria Marini ha provato a ricostruire quanto accaduto, ipotizzando che il malessere possa essere stato causato da una mela mangiata poche ore prima:

“Secondo me era la mela, c’era qualcosa sopra. Io ho rimesso solo quella”, avrebbe raccontato ai coinquilini.

La dichiarazione ha suscitato reazioni diverse. Antonella Elia, sorpresa, ha commentato ironicamente: “C’era qualcosa di tossico sulla mela?”.

Altri concorrenti hanno invece avanzato spiegazioni alternative. Adriana Volpe ha ipotizzato che il problema potesse essere legato alla dieta più ricca rispetto alle abitudini della showgirl: “Qui hai mangiato la pasta al forno e altre cose, forse è solo quello”. Argomenti grande fratello

Anche Lucia Ilardo ha osservato che non sarebbe stato solo il frutto a causare il malore, sottolineando che la concorrente avrebbe vomitato anche altri alimenti.

Paura contagio e separazione nella Casa

La preoccupazione per un possibile virus ha portato parte del gruppo a isolare temporaneamente Valeria Marini. Alessandra Mussolini e Paola Caruso hanno scelto di spostarsi in un’altra zona della Casa per prudenza.

Paola Caruso e il tema dello stress nella Casa

Nel corso della notte, Paola Caruso ha offerto una chiave di lettura diversa dell’accaduto, collegando il malessere della coinquilina allo stress vissuto nel reality.

Secondo la showgirl, la tensione e le dinamiche interne avrebbero inciso sullo stato psicofisico di Valeria Marini, già provata dalle discussioni della giornata: “L’ansia e il nervoso fanno male”, avrebbe commentato, raccontando come la concorrente si fosse detta nauseata e provata già da ore.

Tensioni e accuse di “energie negative” nella Casa

Non è la prima volta che nella Casa emergono tensioni tra concorrenti. Nelle ore precedenti al malore, sia Paola Caruso che Valeria Marini avevano espresso disagio parlando di “energie negative” percepite nel gruppo.

La showgirl aveva dichiarato di voler evitare alcune dinamiche conflittuali, mentre la Caruso aveva sottolineato come, secondo lei, lo stress e l’ambiente possano comunque influire sul benessere dei concorrenti.