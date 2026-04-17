Natalia Paragoni, paura in gravidanza: scoperto un linfonodo, “Biopsia e tanta ansia per il bebè”

Periodo intenso per Natalia Paragoni, che si trova a vivere una fase molto particolare della sua vita: è infatti in attesa della seconda figlia dal compagno Andrea Zelletta, con cui ha già avuto la piccola Ginevra.

La coppia, nata a Uomini e Donne, si prepara ad accogliere una nuova bambina entro la fine di maggiop, ma nelle ultime settimane la serenità della gravidanza è stata scossa da un problema di salute che ha generato molta preoccupazione.

Il problema di salute: un linfonodo ingrossato

Tutto è iniziato dopo un periodo di malessere, quando Natalia Paragoni ha notato la comparsa di un “bozzo”. Dopo alcuni controlli medici, l’ecografia ha evidenziato la presenza di un linfonodo ingrossato.

Per maggiore sicurezza, i medici hanno consigliato un approfondimento diagnostico attraverso una biopsia, per analizzare il tessuto e chiarire la natura del gonfiore.

La paura durante la gravidanza

La preoccupazione principale di Natalia Paragoni ha riguardato soprattutto la gravidanza e la salute della bambina in arrivo. Prima dell’esame, la futura mamma ha raccontato di aver vissuto momenti di forte ansia e insonnia.

La stessa influencer ha spiegato di aver chiesto rassicurazioni sia al ginecologo che ai medici che l’hanno seguita, ricevendo conferme importanti: nessun rischio per la bambina. Argomenti uomini e donne

La biopsia e il racconto di Natalia

La procedura è stata eseguita in ambiente sterile, con anestesia locale. Non si è trattato di un semplice agoaspirato, ma di un vero e proprio prelievo di tessuto.

Natalia Paragoni ha raccontato: “Stanotte non ho dormito nulla, ero agitata soprattutto per la bambina. Mi hanno rassicurata che non ci sono rischi. Alla fine ho fatto la biopsia e ora dobbiamo aspettare circa 10 giorni per l’esito”.

La futura mamma ha anche sottolineato la professionalità del personale medico, che l’ha supportata durante tutto il procedimento.

Ora l’attesa dei risultati

Adesso per Natalia Paragoni inizia la fase più delicata: l’attesa dell’esito della biopsia, previsto entro circa dieci giorni.

Nonostante la paura, la situazione sembra sotto controllo e la gravidanza prosegue senza complicazioni per la bambina.