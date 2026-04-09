Antonella Elia perde il controllo al GF Vip, nella notte ha chiesto di lasciare la Casa: il retroscena

Clima sempre più teso nella Casa del Grande Fratello Vip, dove lo scontro tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini ha raggiunto livelli altissimi. Tra accuse, provocazioni e momenti di forte emotività, la situazione sembra ormai fuori controllo.

Scontro acceso tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Dopo il ritorno dal monolocale insieme a Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini ha cercato di riavvicinarsi al gruppo salutando tutti con un bacio, incluso quello dato ad Antonella Elia.

Un gesto che però non è stato affatto apprezzato: “È fasullo, il famoso bacio di Giuda. Non ci credo, è tutto fasullo, è tutta una barzelletta”.

Le accuse reciproche e l’intervento degli altri concorrenti

Alessandra Mussolini ha provato a difendersi, sostenendo che ogni suo gesto venga interpretato negativamente e dichiarando di aver sentito la mancanza del gruppo.

Ma Adriana Volpe ha preso posizione, sottolineando le provocazioni rivolte alla Elia.

La replica della Mussolini non si è fatta attendere: “Io ho fatto un passo avanti, lei non può farlo?”.

Lo scontro si è intensificato quando Antonella Elia è tornata nella discussione con insulti pesanti: “Tu vuoi arrivare allo scontro finale ma io non ci casco, cornacchia, anzi avvoltoio”.

Antonella Elia in lacrime: “Perché devo subire questo?”

La tensione è poi esplosa definitivamente. Antonella Elia, visibilmente provata, è scoppiata a urlare e piangere: “Io devo vivere con questa giorno e notte. È giusto che una ti imiti in questo modo? Ma non c'è una tutela?”. Argomenti grande fratello

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Il riferimento è all’imitazione fatta da Alessandra Mussolini durante una recente puntata.

Sempre più disperata, ha continuato: “Perché devo subire questo? Perché sono qui dentro?”.

L’intervento di Raimondo Todaro evita il peggio

A quel punto è intervenuto Raimondo Todaro, che ha portato fuori in giardino Antonella Elia per calmarla.

La scena ha preoccupato anche Adriana Volpe, che ha ammesso: “Abbiamo superato i limiti, abbiamo esagerato”.

Richiesta shock: Antonella Elia vuole lasciare il reality

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, dopo la crisi Antonella Elia sarebbe entrata in Confessionale chiedendo agli autori di abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip.

Una decisione che, se confermata, potrebbe cambiare completamente gli equilibri del reality.