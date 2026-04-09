GF Vip: Carmen Russo vicina all'ingresso in Casa, ma Enzo Paolo Turchi frena. Cosa sta succedendo

L’indiscrezione ha fatto rapidamente il giro del web: Carmen Russo sarebbe in trattativa per entrare nelle prossime settimane nella Casa del Grande Fratello Vip, proprio mentre il marito, Enzo Paolo Turchi, si prepara a un’operazione importante che richiederà un periodo di convalescenza.

L’indiscrezione sul ritorno di Carmen Russo

A lanciare la notizia è stata Monica Setta durante Storie al Bivio Weekend, parlando di nuovi possibili ingressi nel reality condotto su Canale 5. Tra questi, quello di Carmen Russo ha catturato subito l’attenzione: non si tratterebbe di una semplice comparsata, come avvenuto nell’edizione precedente del marito, ma di un ritorno destinato a incidere sugli equilibri di un’edizione breve ma particolarmente movimentata.

Carmen Russo conosce bene le dinamiche della Casa: ha già vissuto l’esperienza del GF Vip e sa quanto possa essere determinante un ingresso a stagione inoltrata, soprattutto considerando che la chiusura dell’edizione è prevista nelle prime settimane di maggio. La showgirl, per ora, non ha confermato ufficialmente la sua partecipazione, ma nemmeno l’ha smentita, alimentando ogni possibile scenario.

L’operazione di Enzo Paolo Turchi e la possibile richiesta pubblica

Secondo quanto riportato da Fanpage, Enzo Paolo Turchi dovrà affrontare un intervento chirurgico importante e un periodo di recupero che richiederà assistenza costante. Proprio per questo, la vicenda assume contorni più delicati rispetto a una normale trattativa televisiva. Argomenti grande fratello

Il ballerino potrebbe intervenire pubblicamente per chiedere alla moglie di rinunciare al reality, sempre durante Storie al Bivio Weekend, dove sarà ospite nella puntata dell’11 aprile. Non si tratterebbe di una polemica, ma di un appello legato alla necessità di avere Carmen Russo accanto nel momento più critico della convalescenza: secondo Fanpage, si parla quasi di “una supplica pubblica affinché Carmen Russo rinunci all’avventura nella Casa”.

Il bivio tra GF Vip e responsabilità familiari

La situazione mette Carmen Russo davanti a una scelta importante: da una parte, il ritorno nel Grande Fratello Vip, con la possibilità di essere protagonista in un’edizione breve ma intensa; dall’altra, la responsabilità di essere vicina a Enzo Paolo Turchi durante un momento delicato per la sua salute.