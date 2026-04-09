GF Vip, Ibiza Altea torna sui social dopo l'eliminazione: "Avrò dato fastidio?"

Colpo di scena durante la settima puntata del Grande Fratello Vip: Ibiza Altea è stata la terza eliminata, lasciando la Casa in un’uscita che ha spiazzato pubblico e concorrenti. Nonostante il forte supporto ricevuto nelle ore precedenti, il televoto ha ribaltato ogni previsione.

Televoto a sorpresa: Ibiza Altea fuori contro Antonella Elia e Marco Berry

Durante il pomeriggio prima della puntata, Ibiza Altea aveva ricevuto due aerei dai fan, segnali evidenti di un fandom attivo e presente. Un sostegno che faceva pensare a una sua possibile salvezza.

In nomination con lei c’erano Antonella Elia, considerata tra le possibili finaliste, e Marco Berry, volto noto ma meno protagonista nelle dinamiche del reality. Proprio per questo, molti spettatori erano convinti che sarebbero state le due donne a salvarsi.

E invece, il risultato ha sorpreso tutti: Marco Berry è stato preferito dal pubblico, mentre Ibiza Altea è stata eliminata definitivamente.

Dinamiche di gioco vs percezione del pubblico

Nel corso delle settimane, sia Antonella Elia che Ibiza Altea avevano contribuito attivamente alle dinamiche della Casa, tra discussioni, confronti e momenti di tensione.

Al contrario, Marco Berry ha mantenuto un profilo più basso, senza creare storyline particolarmente forti. Una strategia che, sulla carta, sembrava penalizzante, ma che invece si è rivelata vincente.

Questo risultato conferma ancora una volta quanto il televoto del Grande Fratello Vip sia imprevedibile e spesso distante dalla percezione dei social e della Casa.

Il ritorno sui social di Ibiza Altea: “Non è finita qui”

Dopo l’eliminazione, Ibiza Altea è tornata su Instagram con alcuni messaggi rivolti ai fan.

In una storia parlata ha dichiarato: “È strano essere tornata qua, ci vediamo di nuovo venerdì. Mi dispiace per come sono uscita, ma ora sono con lui”. Argomenti grande fratello

Ha poi aggiunto: “Mi mancano già alcuni ex concorrenti, però sono felice di essere arrivata fino a qua e aver dato sempre il mio punto di vista”.

Il messaggio ai fan: “Zero filtri, solo verità”

In una storia scritta, Ibiza Altea ha voluto ribadire la sua autenticità: “Hi guys, yes I’m back! Stronger than ever. Sono uscita dalla casa ma a testa alta e con il sorriso. Non sarò sempre perfetta nel modo in cui parlo, ma quello che dico è sempre reale”.

E ancora: “Zero filtri, zero malizia. Solo verità. E questa cosa, nel bene o nel male, si vede”.

Infine, ha rassicurato i suoi sostenitori: “Non è finita qui. Venerdì in studio continuerò a dire la mia. Io non mi fermo”.

Il legame con la famiglia: il padre come punto di forza

A chiudere il suo ritorno social, Ibiza Altea ha condiviso una foto del padre, definendolo la sua vera forza.

Subito dopo l’eliminazione, Ibiza Altea ha deciso di condividere sui social un sondaggio online che la vedeva salvata dal televoto a scapito di Marco Berry, confermando la sorpresa dei fan per l’esito reale del voto.

Il sondaggio web e la reazione di Ibiza Altea

La modella non ha perso occasione per lanciare una velata frecciatina, scrivendo con ironia: “Avrò dato fastidio?”. Un commento breve, ma significativo, che lascia trasparire il mix di sorpresa e disappunto per il risultato del televoto.