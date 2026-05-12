Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari annunciano la rottura: "La nostra storia è finita"

Rasha Younes e Omer Elomari, coppia nata durante la scorsa edizione del Grande Fratello, hanno annunciato sui rispettivi profili Instagram la fine della loro relazione.

Le parole di Rasha Younes

Su Instagram, Rasha ha condiviso un messaggio emotivo ma pacato: “Abbiamo deciso di prendere strade diverse. A volte le cose cambiano ed è giusto accettarlo con maturità e rispetto.

Porterò con me sempre i momenti belli, ma è la scelta più giusta per entrambi. Grazie per tutto l’affetto che ci avete dato, vi chiedo rispetto per questo momento delicato”.

Il messaggio di Omer Elomari

Anche Omer ha voluto chiarire la situazione, mantenendo toni di serenità e senza drammi: “Nessun rancore, nessun dramma pubblico. Solo due persone che scelgono la pace e vanno avanti. E’ finita”.Q