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GF Vip, Adriana Volpe lascia (di nuovo) la Casa: cosa sta succedendo

GF Vip, Adriana Volpe lascia (di nuovo) la Casa: cosa sta succedendo

Adriana Volpe lascia nuovamente la Casa del Grande Fratello Vip, dopo il recente rientro seguito a un infortunio alla mano. La produzione parla di motivi personali, mentre cresce l’attesa dei fan per capire cosa sia successo e quando tornerà

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Dopo l’uscita dello scorso 2 aprile, Adriana Volpe ha lasciato nuovamente la Casa del Grande Fratello Vip. La notizia è stata comunicata direttamente dalla produzione del reality attraverso i canali ufficiali, alimentando curiosità e preoccupazione tra i fan.

Il precedente: uscita temporanea per un infortunio

Solo pochi giorni fa, il 2 aprile, la conduttrice aveva già abbandonato momentaneamente il programma per motivi di salute. A chiarire la situazione era stata Paola Caruso, intervenuta in diretta con gli altri concorrenti.

Secondo quanto emerso, Adriana si era sottoposta a una radiografia alla mano dopo un piccolo incidente domestico. L’assenza, fortunatamente, era durata poche ore.

Microfrattura al dito: il rientro con la mano steccata

Al suo ritorno nella Casa, Adriana Volpe si era mostrata con la mano steccata. Gli accertamenti medici avevano infatti evidenziato una microfrattura a un dito, come confermato anche dall’account ufficiale della conduttrice.

Argomenti

Nonostante l’infortunio, Adriana aveva deciso di proseguire la sua esperienza nel reality.

Nuova uscita dalla Casa: il comunicato ufficiale

Nelle ultime ore, però, è arrivata una nuova comunicazione: “Adriana Volpe ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali”, si legge nella nota diffusa dalla produzione.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni dell’abbandono temporaneo, lasciando spazio a ipotesi e speculazioni. 

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