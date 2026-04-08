GF Vip, Adriana Volpe lascia (di nuovo) la Casa: cosa sta succedendo

Dopo l’uscita dello scorso 2 aprile, Adriana Volpe ha lasciato nuovamente la Casa del Grande Fratello Vip. La notizia è stata comunicata direttamente dalla produzione del reality attraverso i canali ufficiali, alimentando curiosità e preoccupazione tra i fan.

Il precedente: uscita temporanea per un infortunio

Solo pochi giorni fa, il 2 aprile, la conduttrice aveva già abbandonato momentaneamente il programma per motivi di salute. A chiarire la situazione era stata Paola Caruso, intervenuta in diretta con gli altri concorrenti.

Secondo quanto emerso, Adriana si era sottoposta a una radiografia alla mano dopo un piccolo incidente domestico. L’assenza, fortunatamente, era durata poche ore.

Microfrattura al dito: il rientro con la mano steccata

Al suo ritorno nella Casa, Adriana Volpe si era mostrata con la mano steccata. Gli accertamenti medici avevano infatti evidenziato una microfrattura a un dito, come confermato anche dall’account ufficiale della conduttrice. Argomenti grande fratello

adriana volpe

Nonostante l’infortunio, Adriana aveva deciso di proseguire la sua esperienza nel reality.

Nuova uscita dalla Casa: il comunicato ufficiale

Nelle ultime ore, però, è arrivata una nuova comunicazione: “Adriana Volpe ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali”, si legge nella nota diffusa dalla produzione.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni dell’abbandono temporaneo, lasciando spazio a ipotesi e speculazioni.