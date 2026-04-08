GF Vip, Renato Biancardi furioso con Lucia Ilardo dopo il 'Tanga gate'. E minaccia di abbandonare la Casa

Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip, è tornato protagonista il discusso “tanga gate”, che ha sconvolto gli equilibri tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo. La vicenda, nata da alcune esternazioni di Renato durante la settimana, ha acceso il dibattito tra i fan e tra gli opinionisti in studio.

Le dichiarazioni che hanno scatenato il pubblico

Parlando con Blu Barbara, Renato Biancardi aveva detto: “Te l’ha detto che due giorni prima me l’ha data?”.

Questa frase aveva fatto immediatamente pensare a una notte di passione con Lucia Ilardo, ma il concorrente ha poi chiarito che il riferimento era a un altro episodio.

Selvaggia Lucarelli prende posizione

Durante la diretta, l’opinionista Selvaggia Lucarelli si è schierata a favore di Lucia Ilardo, criticando le parole di Renato: “Lui è il vero problema di questa storia, il tuo comportamento è molto deludente, molto squallido. Io le ascolto le cose che dici, ti ricordo che sei dentro la Casa del Grande Fratello”.

Il chiarimento di Renato Biancardi

Nel corso della notte, Renato Biancardi si è confrontato con Lucia Ilardo, spiegando che le sue affermazioni non riguardavano momenti intimi: “Posso andare a dire che il fatto della mutanda non l’ho messo io in mezzo ma l’hai messo tu? Io parlavo con lei della mutanda! Non ho detto niente di intimo!”. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

Secondo Renato, la coinquilina avrebbe diffuso voci sbagliate e non lo avrebbe difeso durante lo scontro con Selvaggia Lucarelli.

La replica di Lucia Ilardo

Di fronte alle accuse, Lucia Ilardo ha sottolineato di non voler più avere a che fare con il coinquilino: “Non ho bisogno dell’approvazione di nessuno, né di Adriana Volpe, né di Antonella Elia, né tantomeno di Francesca. E a te dà fastidio, volevi anche l’approvazione di Selvaggia. Tu volevi uscire stasera. Non voglio più avere niente a che fare con te”.

Renato Biancardi pronto a lasciare la Casa?

La vicenda potrebbe avere sviluppi nelle prossime puntate, con Renato Biancardi che ha dichiarato di essere pronto ad abbandonare la Casa se la vicenda non verrà chiarita.