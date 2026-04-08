GF Vip, Francesca Manzini si confessa: “Non l'ho dimenticato”, e svela l'identikit dell'ex misterioso

Nella Casa del Grande Fratello Vip, le confessioni notturne iniziano a delineare sempre più chiaramente i contorni della vita privata dei concorrenti. Protagonista dell’ultimo confronto sentimentale è Francesca Manzini, che ha deciso di aprire il suo cuore ai coinquilini, rivelando di essere ancora profondamente legata a un uomo, nonostante la relazione sia ufficialmente finita mesi fa.

L’imitatrice ha voluto chiarire subito un punto: il destinatario dei suoi pensieri non è Raimondo Todaro, con cui nella Casa è nata una bella sintonia.

L’uomo misterioso di Francesca Manzini: “Ha 58 anni, brizzolato”

Durante una conversazione con Adriana Volpe e Alessandra Mussolini, Francesca Manzini ha raccontato dettagli intimi della relazione che l’ha segnata: “Si tratta di una situazione finita mesi fa, sto ancora metabolizzando e purificandomi da questa storia. Lui ha 58 anni, non è biondo né moro, è più sale e pepe”.

La storia, durata poco meno di quattro mesi, è stata vissuta con grande intensità: “Ci siamo conosciuti a Roma e dopo una settimana già ci frequentavamo. Poi è dovuto partire e io non ho voluto ostacolare la sua carriera: quando ami davvero, lasci andare”.

Il retroscena più amaro riguarda proprio l’ingresso nella Casa: l’imitatrice ha confessato di avergli scritto poco prima dell’inizio del reality, senza però ricevere alcuna risposta.

Il passato sentimentale dell’imitatrice

Le turbolenze amorose non sono una novità per il volto di Striscia la Notizia. In passato, Francesca Manzini ha vissuto relazioni importanti, spesso finite sotto i riflettori. Argomenti grande fratello

Prima di questo misterioso legame, sembrava aver trovato stabilità accanto all’attore e doppiatore Christian Vitelli: durante il lockdown i due avevano persino annunciato le nozze, poi saltate improvvisamente nel 2021.

Successivamente, l’imitatrice aveva ritrovato il sorriso con l’odontoiatra Marco Scimia, in una relazione durata circa un anno e mezzo e condivisa anche sui social, prima di concludersi lontano dai riflettori.

Un percorso di rinascita nella Casa del GF Vip

Oggi, all’interno del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini sembra voler trasformare questa esperienza in un vero percorso di crescita personale e “purificazione” emotiva.

Resta ora da capire se l’uomo “sale e pepe” deciderà di uscire allo scoperto o se per l’imitatrice si aprirà finalmente un nuovo capitolo sentimentale, magari proprio sotto le telecamere di Cinecittà.