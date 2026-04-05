GF Vip, spunta un retroscena su Francesca Manzini: "Ad Amici si lamentava continuamente"

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Paola Caruso ha sollevato un vero e proprio caso su Francesca Manzini, riportando una frase destinata a far discutere: secondo quanto le sarebbe stato riferito, l’imitatrice “si venderebbe pure la madre pur di vincere”.

Parole pesanti che hanno scatenato tensioni nella Casa, portando la Manzini a una crisi emotiva. A fine puntata, le due hanno provato a chiarirsi, con la showgirl calabrese che ha precisato: “Ho solo riportato una cosa che mi è stata detta su di te, che sei disposta a tutto. Persone che hanno fatto un altro programma con te mi hanno detto questo. Io ho solo riferito”.

Il retroscena: chi ha parlato davvero?

Resta il mistero su chi abbia pronunciato originariamente quella frase. Tuttavia, un elemento interessante emerge dalla newsletter di Gabriele Parpiglia, che ha espresso un giudizio molto simile sulla Manzini, alimentando ulteriormente il dibattito.

Gabriele Parpiglia su Francesca Manzini: “Voleva solo vincere”

Nel suo intervento, Parpiglia ha ricordato l’esperienza condivisa nel programma Amici Celebrities, dove lui lavorava come autore e Francesca Manzini era concorrente.

“Una persona più paravento di lei, sia in amicizia che come concorrente, non l’ho mai vista”, ha scritto, precisando che non si tratta di un’offesa ma di una valutazione personale. Argomenti grande fratello

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Secondo Parpiglia, la Manzini non era interessata a partecipare quanto a vincere: “Lei non voleva partecipare al programma, voleva solo vincerlo”.

Il confronto con gli altri concorrenti

Nel racconto emergono anche riferimenti agli altri protagonisti dell’edizione, come Pamela Camassa e Filippo Bisciglia, considerati favoriti. Questo avrebbe contribuito a isolare la Manzini, rendendo difficile la creazione di rapporti all’interno del gruppo.

Una concorrente difficile da gestire

Parpiglia conclude descrivendo un atteggiamento spesso lamentoso:

“Era una lamentela continua che tramutava il suo malessere con gag forzate. Una concorrente difficile da gestire”.