GF Vip, notte bollente tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi: "Non ci hanno fatto dormire"

Nella casa del Grande Fratello Vip, quest’anno non sono nate vere coppie — e per molti non è affatto un male — ma c’è una dinamica che sta facendo discutere pubblico e concorrenti. Protagonisti sono Lucia Ilardo e Renato Biancardi, sempre più vicini tra baci, coccole e provocazioni, pur continuando a negare qualsiasi coinvolgimento emotivo.

Lite accesa per un letto: tensione alle stelle tra Lucia e Renato

Tutto è iniziato dopo l’ultima puntata del reality, quando tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è scoppiata una discussione apparentemente banale, ma rapidamente degenerata. Motivo del contendere? Un semplice cambio di letto.

La concorrente avrebbe concesso ad Alessandra Mussolini di occupare un posto in cui, saltuariamente, dormiva anche Renato. Una scelta che lui non ha affatto gradito: “Io ogni tanto dormivo anche lì per stare più vicino a te”.

Da un dettaglio insignificante si è passati a accuse e urla, facendo pensare a molti che il loro rapporto fosse ormai compromesso.

Dalla lite alla passione: il chiarimento nella notte

Contro ogni previsione, però, la tensione si è trasformata in tutt’altro. Nella notte, Lucia Ilardo e il suo “amico speciale” si sono ritrovati sotto le coperte, creando una sorta di “capanna” improvvisata.

In pochi minuti è arrivata la pace: tra frasi sussurrate, carezze e baci, i due si sono lasciati andare a un momento di forte complicità. La scena, trasmessa in diretta su Mediaset Extra fino alle 5 del mattino, ha scatenato i commenti sui social e all’interno della casa. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

I concorrenti commentano: “Non ci avete fatto dormire”

Al risveglio, la notte “movimentata” è diventata subito argomento di discussione. Francesca Manzini ha ironizzato rivolgendosi a Lucia: “Ho sentito delle cose, mi avete tenuta sveglia. Diciamo che vi siete voluti molto bene”.

La risposta di Lucia Ilardo, tra sorrisi e imbarazzo, è stata una smentita divertita: “Ma veramente Francesca? Stavamo dormendo!”.

Ma la comica non ha ceduto: “Se tu dormivi e basta, io sono Monica Bellucci. Le lenzuola si muovevano in modo assurdo!”.

La conferma di Raimondo Todaro: “Movimenti sussultori”

Anche Raimondo Todaro ha confermato la versione della Manzini: “Io ho sentito dei movimenti sussultori”.

Il ballerino ha poi raccontato un retroscena curioso: “A un certo punto Francy mi ha svegliato e mi ha detto ‘andiamo a fumare?’. Così alle cinque siamo usciti, non potevo lasciarla andare da sola”.