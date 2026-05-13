Alvise Rigo rompe il silenzio su Shaila Gatta: la verità sul loro rapporto

L’attore ed ex protagonista di Ballando con le Stelle, Alvise Rigo, è tornato al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime settimane tra indiscrezioni e gossip che lo hanno accostato a due volti noti dello spettacolo italiano: Elisabetta Canalis e Shaila Gatta.

Intervistato dal settimanale Chi, Rigo ha deciso di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, spiegando il suo punto di vista e ridimensionando le voci circolate online.

Il rapporto con Elisabetta Canalis: “C’è stata sintonia, ma è finita”

Parlando di Elisabetta Canalis, Alvise Rigo ha raccontato di averla conosciuta durante le registrazioni del reality show Physical Italia: da 100 a 1, in arrivo su Netflix.

L’attore ha descritto un’intesa immediata sul set: “Tra noi c’è stata sintonia sin dal primo giorno, affrontando sfide sia individuali che di squadra. Abbiamo lavorato a stretto contatto, c’è stata grande compatibilità e il resto… lo sappiamo già. Di lei mi è piaciuto tutto. Il carattere, la persona che è… però è finita, come tutti sanno”.

Una dichiarazione che conferma la conoscenza tra i due, ma che allo stesso tempo chiude ogni possibile sviluppo sentimentale.

La smentita sul flirt con Shaila Gatta

Diversa invece la situazione riguardante Shaila Gatta, con cui Rigo è stato recentemente associato da alcune indiscrezioni di gossip.

L’attore ha smentito con decisione qualsiasi coinvolgimento sentimentale: “Shaila è semplicemente una collega di lavoro. Niente di più. Ci troviamo spesso a eventi sponsorizzati dagli stessi brand, tutto qui”.

“Sono single”: la dichiarazione di Alvise Rigo

Alla domanda diretta sulla sua situazione attuale, Rigo ha risposto senza esitazioni: “Sono single e tutto concentrato sul lavoro”.

Il rapporto con il gossip e la vita privata

Nel corso dell’intervista, Rigo ha anche riflettuto sul peso della popolarità e sulle continue associazioni sentimentali che lo riguardano.

L’attore ha spiegato di voler mantenere il massimo riserbo sulla propria vita privata, evitando di alimentare dinamiche mediatiche: “Cerco di interessarmi il meno possibile a queste dinamiche, la mia vita privata rimane tale. Nessuna notizia personale è mai partita da me. Se mi innamoro di qualcuno di famoso mi comporto con rispetto e dignità”.