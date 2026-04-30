Anticipazioni Uomini e Donne: Alessio e Deborah lasciano insieme, scontro tra le corteggiatrici di Ciro

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, promettono scintille. Tra confronti accesi, momenti romantici e uscite di scena inaspettate, ecco tutte le anticipazioni emerse, con particolare attenzione al Trono Over e al Trono Classico. Di seguito le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni.

Trono Over: polemiche, gelosie e un gesto romantico che cambia tutto

La puntata si apre con Marina, subito al centro delle critiche. La dama viene attaccata per essersi sentita con Stefano, nonostante lui fosse uscito con Cristina Tenuta. I due si erano accordati per un ballo, scatenando accuse di intromissione costante nelle frequentazioni dell’uomo.

Marina si difende parlando di semplice amicizia, ma lo studio non le crede e le polemiche si accendono. A sorpresa, entra un cavaliere per lei con un enorme scoiattolo di peluche e una rosa blu, simbolo di rarità. Il gesto divide lo studio, ma Marina accetta e replica alle critiche accusando le altre dame di invidia.

Si passa poi al centro studio con Paola e Antonio Marino: tra loro c’è stato un bacio durante l’uscita e la conoscenza prosegue. Tuttavia, Cristina insinua che Antonio non sia realmente interessato a Paola e che la frequenti solo per visibilità.

Il momento clou: pianoforte in studio e dichiarazione d’amore

Il momento più emozionante arriva con un’entrata scenografica: un pianoforte in studio. Alessio Pili Stella si siede e suona un brano romantico, conquistando il pubblico. Al termine, regala una rosa rossa a Deborah, dichiarando di non volerla perdere e chiedendole di uscire insieme dal programma.

Tra applausi e commozione, i due si baciano e lasciano lo studio insieme.

Lacrime e tensioni in studio

La reazione di Rosanna Siino è carica di emozione: si scioglie in lacrime tra le braccia di Gianni Sperti e poi abbandona lo studio. Argomenti uomini e donne

Ma la tranquillità dura poco. Gianni provoca Cinzia, chiedendole quando andrà a Milano da Marco. La dama risponde di non avere tempo fino a fine maggio, scatenando nuove accuse e un acceso scontro con Tina Cipollari e lo stesso Gianni.

Infine, Diego mette in dubbio la veridicità di una segnalazione arrivata proprio nel momento della sua dichiarazione con anello, insinuando che sia stata creata ad arte per prolungare la sua permanenza in trasmissione.

Trono Classico: scontri tra corteggiatrici e nuove esterne

Per quanto riguarda il Trono Classico, si riparte da Ciro Solimeno. In studio è presente Elisa Leonardi, mentre viene mostrata l’esterna con Martina Calabrò: Ciro le porta dei fiori e tra i due torna il sereno.

In studio, però, le tensioni esplodono. Elisa accusa Ciro di non dimostrarle abbastanza interesse, mentre lui ribatte di non sentirsi compreso.

Nonostante le incomprensioni, Ciro dichiara che farà un’esterna con Elisa, ma durante il ballo si avvicina comunque a Martina, alimentando ulteriormente la rivalità tra le due corteggiatrici.