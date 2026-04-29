Uomini e Donne, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro in crisi? Tutti gli indizi social

A meno di un mese dall’annuncio della convivenza, emergono i primi segnali di possibile crisi tra Cristiana Anania e Ernesto Passaro, protagonisti dell’ultima stagione del celebre dating show Uomini e Donne.

Crisi tra Cristiana Anania ed Ernesto Passaro? Gli indizi social preoccupano i fan

Solo poche settimane fa, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro avevano condiviso con entusiasmo la notizia della loro convivenza a Roma, facendo sognare i fan dopo la scelta nel programma condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, nelle ultime ore, qualcosa sembra essere cambiato.

Silenzio social e segnali sospetti

I follower più attenti non hanno potuto fare a meno di notare alcuni dettagli che farebbero pensare a un momento di difficoltà nella coppia:

Assenza reciproca sui social : da giorni i due non compaiono più insieme su Instagram

: da giorni i due non compaiono più insieme su Instagram Nessuna interazione pubblica : spariti like e commenti tra i rispettivi profili

: spariti like e commenti tra i rispettivi profili Mancanza a un evento importante: Cristiana non era presente alla prima serata di Ernesto come deejay

Un’assenza che non è passata inosservata: proprio nel giorno del debutto in consolle, Cristiana è tornata a Palermo, mentre la coppia aveva da poco preso casa insieme nella Capitale.

Il TikTok che alimenta i dubbi

A rendere il quadro ancora più enigmatico è stato un contenuto pubblicato da Cristiana Anania su TikTok: un video accompagnato da una canzone dal testo malinconico, interpretato da molti come un possibile riferimento a una lite o a una fase delicata del rapporto.

Non solo: tra i numerosi commenti dei fan che chiedevano chiarimenti sulla situazione con Ernesto, l’ex tronista ha messo like a una frase in particolare: “Ernesto ti pensa ancora”.

Nessuna conferma ufficiale

Al momento, né Cristiana Anania né Ernesto Passaro hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Potrebbe trattarsi semplicemente di un momento passeggero, come spesso accade nelle relazioni nate sotto i riflettori.

La coppia, tra le più seguite dell’ultima edizione di Uomini e Donne, resta sotto l’occhio attento dei fan, pronti a cogliere ogni minimo indizio. Crisi reale o semplice pausa social? Solo il tempo — o magari una story chiarificatrice — potrà dare una risposta definitiva.