GF Vip 22 aprile: nessun eliminato e finta uscita per Paola Caruso. Marco Berry e Alessandra Mussolini al televoto

Nella puntata di mercoledì 22 aprile del Grande Fratello Vip non c’è stata alcuna eliminazione, nonostante nella precedente diretta fosse stato aperto il televoto tra Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Paola Caruso.

La puntata, condotta come sempre da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, ha invece aperto un nuovo televoto che vede a rischio eliminazione Marco Berry e Alessandra Mussolini.

Finta eliminazione per Paola Caruso: il colpo di scena

Il televoto della scorsa puntata ha decretato Paola Caruso come la meno votata. Tuttavia, la sua eliminazione si è rivelata solo una messinscena: i concorrenti hanno creduto che fosse uscita definitivamente, mentre in realtà la showgirl è stata reintegrata in segreto nel gioco.

Prima di scoprire la verità, Caruso aveva dichiarato: "Non mi aspettavo di uscire, non sono stata capita, non ho giocato, non ho fatto la falsa e la pazza. Rimorsi non ne ho."

Nei prossimi giorni, la concorrente resterà isolata nel monolocale, con l’obiettivo di non farsi scoprire dagli altri partecipanti, entrando così direttamente nel nuovo televoto. Argomenti grande fratello

ilary blasi

selvaggia lucarelli

paola caruso

alessandra mussolini

Nomination: al televoto Marco Berry e Alessandra Mussolini

Non sono mancate le nomination nella casa. A finire al televoto sono stati Marco Berry e Alessandra Mussolini.

Le votazioni si sono distribuite così:

Adriana Volpe ha nominato Marco Berry

ha nominato Marco Berry Anche Alessandra Mussolini ha votato Berry

ha votato Berry Francesca Manzini , Renato Biancardi e Raimondo Todaro hanno votato Mussolini

, e hanno votato Mussolini Infine, lo stesso Marco Berry ha nominato Alessandra Mussolini

Il risultato ha portato i due concorrenti al televoto, dove si contenderanno la permanenza nella casa.

Prossima puntata decisiva

Sarà nella prossima diretta del Grande Fratello Vip che il pubblico deciderà chi dovrà abbandonare definitivamente il reality. La sfida tra Marco Berry e Alessandra Mussolini si preannuncia decisiva per l’accesso alle fasi finali del programma.