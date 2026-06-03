Alessandra Mussolini celebra la vittoria al Grande Fratello Vip: arriva il ‘Plumage Party' a Roma

Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini è pronta a celebrare in grande stile con un evento destinato a far parlare di sé: il “Plumage Party”, una festa a tema piume che si terrà il 5 giugno alle ore 22 negli eleganti spazi del Royal Space di Palazzo Brancaccio.

Un appuntamento esclusivo che promette una serata all’insegna di spettacolo, moda e intrattenimento, con una forte impronta scenica e un dress code già destinato a diventare virale.

Il concept: le piume come firma stilistica di Alessandra Mussolini

Il tema della serata nasce da un’idea del manager Nando Moscariello, che ha contribuito a costruire e rafforzare l’immagine pubblica della vincitrice del reality. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

Proprio lui, prima dell’ingresso nella Casa, avrebbe coniato una frase diventata iconica: “Tu sei la ragazza con le piume”, trasformando le piume in un vero e proprio marchio distintivo di Alessandra Mussolini.

Da quel momento, l’estetica piumata è diventata parte integrante del suo stile, influenzando abiti, accessori e persino l’immagine del suo cane, fino a costruire un’identità visiva riconoscibile e coerente.

Ospiti e protagonisti del Grande Fratello Vip

Alla festa parteciperanno numerosi concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, insieme a volti noti del mondo dello spettacolo e della televisione.

L’evento sarà un’occasione di reunion tra protagonisti del reality, con momenti dedicati all’intrattenimento e alla celebrazione della vincitrice.

Musica, show e performance a sorpresa

La serata non sarà solo un party, ma un vero e proprio spettacolo dal vivo.

È prevista infatti una performance musicale a sorpresa dedicata ad Alessandra Mussolini, che coinvolgerà alcuni ex concorrenti del programma in un momento corale tra musica e intrattenimento.

A curare il DJ set sarà Simone Farag For Giam, che proporrà una selezione di hit anni Settanta, Ottanta e Novanta, pensata per trasformare il Plumage Party in una vera e propria dance night dal sapore nostalgico e festoso.