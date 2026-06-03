Antonella Elia e Pietro Delle Piane, nuovo colpo di scena: l'attore svela cosa è successo dopo il GF Vip

Dopo mesi di voci, allontanamenti e tentativi di riavvicinamento, Pietro Delle Piane è tornato a parlare del suo rapporto con Antonella Elia, chiarendo cosa è successo dopo l’incontro avvenuto al termine dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Tra affetto, dialogo e nessuna etichetta, i due sembrano aver trovato un nuovo equilibrio, anche se il matrimonio resta definitivamente escluso.

Una storia fatta di crisi e ritorni di fiamma

Quella tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è sempre stata una relazione intensa e caratterizzata da continui alti e bassi. Nel corso degli anni la coppia ha vissuto momenti di grande complicità e passione, alternati a crisi profonde, separazioni e riavvicinamenti.

Solo un anno fa era arrivata persino una proposta di matrimonio in diretta televisiva durante Bella Ma’, seguita da numerose ospitate a La Volta Buona, dove i due avevano raccontato i preparativi delle nozze. Tuttavia, a novembre è arrivato il colpo di scena: matrimonio annullato e rottura ufficiale. Argomenti grande fratello

antonella elia

L’incontro dopo la finale del Grande Fratello Vip

Durante la finale del Grande Fratello Vip, Pietro Delle Piane ha fatto una sorpresa all’ex compagna, presentandosi in studio per sostenerla. L’attore ha poi chiesto un incontro privato, inizialmente rimandato al giorno successivo.

Intervenuto nel programma A Tutto Gossip su RTV Web, Delle Piane ha raccontato quei momenti: “Gli autori mi hanno chiamato per andare a sostenerla nell’ultima puntata e io ho accettato volentieri. Con grande piacere sono andato, ci siamo abbracciati. È stato bello, a differenza dell’altra volta che è stato terribile”.

L’attore ha spiegato che l’obiettivo principale era ristabilire un dialogo sereno dopo mesi difficili.

Il faccia a faccia con Antonella Elia

Il giorno successivo alla finale del reality, i due si sono incontrati per chiarire alcune questioni rimaste in sospeso. Non si è trattato però di una reunion romantica.

“Ci siamo dati appuntamento il giorno dopo. Io sarei andato anche la sera, ma lei aveva altro da fare. Abbiamo fatto due chiacchiere, ma non eravamo da soli”, ha raccontato Pietro Delle Piane.

L’attore ha sottolineato come il confronto sia stato positivo e abbia permesso a entrambi di ritrovare serenità: “L’importante è che tra persone che si vogliono tanto bene ci sia un dialogo. Quello era il mio obiettivo e l’ho raggiunto. Sono contento e siamo tutti più sereni e felici”.

Pietro Delle Piane: “Nessuna etichetta al nostro rapporto”

Dopo quell’incontro, i rapporti tra i due sembrano essersi distesi. Tuttavia, al momento non esiste una definizione precisa del loro legame.

“Ci siamo lasciati liberi di vedere e vivere quello che viene, senza stereotipi e senza dare dei nomi alle cose”, ha spiegato Delle Piane.

Una dichiarazione che lascia aperta ogni possibilità sul futuro, pur senza parlare ufficialmente di ritorno di fiamma.

Matrimonio escluso, ma sul resto “mai dire mai”

Se da un lato il rapporto continua, dall’altro l’ipotesi di un nuovo matrimonio è stata categoricamente esclusa.

“Sul matrimonio ti dico di no, quello non ci sarà. Però sul resto, mai dire mai”, ha dichiarato l’attore.