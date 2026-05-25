Antonella Elia e Pietro Delle Piane, riavvicinamento dopo il GF Vip: compleanno insieme tra abbracci e complicità

Dopo la conclusione del reality, Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono tornati al centro dell’attenzione mediatica. I due si sono rivisti in occasione di un doppio compleanno, condividendo momenti di festa, sorrisi e una evidente complicità che ha subito riacceso il dibattito sul loro rapporto.

La festa di compleanno e l’incontro post reality

Le immagini diffuse attraverso le Instagram Stories mostrano Antonella Elia e Pietro Delle Piane insieme a una festa organizzata con amici e persone care. Tra torta, candeline e brindisi, i due sono apparsi sereni e molto affiatati, alimentando le ipotesi di un possibile riavvicinamento.

Nonostante la presenza di gesti affettuosi e un clima disteso, al momento nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’evoluzione del loro rapporto.

Le parole di Antonella Elia: “Gli voglio bene, ma è finita”

In una recente intervista a TgCom24, Antonella Elia aveva chiarito la sua posizione, lasciando poco spazio ai dubbi: “Gli voglio un bene immenso, è come se avessi perso un braccio quando l’ho lasciato. Sarà nella mia vita per sempre, ma come amico”.

Distanza emotiva o possibile ritorno di fiamma?

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ribadito con fermezza una scelta già presa: la chiusura definitiva della relazione. “Quando chiudo, chiudo”, ha sottolineato, confermando di non voler tornare indietro sulle decisioni sentimentali.

Eppure, le recenti immagini insieme a Pietro Delle Piane raccontano una realtà più sfumata, fatta di affetto, vicinanza e un legame che, almeno sul piano umano, sembra tutt’altro che interrotto.

Cosa succede ora tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane?

Al momento, la situazione resta aperta. Da un lato le dichiarazioni ufficiali parlano di una relazione conclusa; dall’altro, gli scatti social mostrano un’intesa che continua a sorprendere fan e osservatori.