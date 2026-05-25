Alessandra Mussolini, la rivelazione su Antonella Elia dopo il GF Vip: "Mi ha portata al limite"

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, i rapporti tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia continuano a far discutere. Le due protagoniste dell’ultima edizione del reality di Canale 5 hanno vissuto un percorso fatto di scontri, provocazioni e momenti di forte tensione, diventando di fatto le vere antagoniste della stagione.

Nelle prime settimane nella Casa sembrava potesse nascere un’amicizia tra l’ex europarlamentare e la showgirl, ma il legame si è incrinato rapidamente. Tra litigi continui e accuse reciproche, le due gieffine hanno animato gran parte delle dinamiche del programma. Solo verso la finale erano riuscite a deporre momentaneamente le armi, ma adesso che il reality è terminato, le frecciatine sono ricominciate.

Antonella Elia punge Alessandra Mussolini dopo la vittoria al GF Vip

La vittoria di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip non sarebbe stata accolta con entusiasmo da Antonella Elia, che avrebbe definito la rivale una “gallina”. Un commento che però non sembra aver infastidito particolarmente la vincitrice. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

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In un’intervista rilasciata a Leggo, la Mussolini ha minimizzato la provocazione, spiegando di non sapere se l’Elia stesse cercando davvero di attaccarla oppure no. L’ex gieffina ha inoltre dichiarato che entrambe avrebbero meritato il successo finale: “Se ci stringeremo la mano prima o poi? Ma certo che sì, in realtà ci siamo già baciate. Anzi, le ho detto chiaramente che dovevamo vincere tutte e due”.

Parole che confermano quanto il loro rapporto sia stato complesso ma centrale all’interno del reality. Molti telespettatori, infatti, hanno considerato proprio Alessandra Mussolini e Antonella Elia le colonne portanti di una delle edizioni più movimentate e seguite del programma.

Alessandra Mussolini promuove Francesca Manzini: “Meritava il secondo posto”

Se con Antonella Elia avrebbe condiviso idealmente la vittoria, il secondo posto secondo la Mussolini sarebbe spettato a Francesca Manzini.

Intervistata da SuperGuida TV, Alessandra ha speso parole molto positive per la comica e imitatrice: “Per me meritava il secondo posto, posso dirlo? Mi ha fatto morire dal ridere: abbiamo fatto delle litigate memorabili, ma è stata simpatica e completamente matta”.

Il momento più duro al GF Vip: lo scontro durante la cena

Tra i ricordi più difficili vissuti nella Casa, Alessandra Mussolini ha indicato proprio uno scontro acceso con Antonella Elia.

Intervistata da TgCom24, la vincitrice del reality ha raccontato: “È stato quando ho litigato con lei mentre stavo mangiando quel piatto di spaghetti in brodo e glielo volevo rovesciare in testa”.

La lite risale allo scorso 28 aprile e nacque dopo alcune accuse reciproche. In quell’occasione la Mussolini sostenne che Antonella Elia fosse “contro le donne”, facendo esplodere una discussione molto dura.

La confessione di Alessandra Mussolini: “Quei litigi mi ricordavano il passato”

Durante lo scontro, Alessandra Mussolini arrivò persino a minacciare l’abbandono del programma. La gieffina spiegò infatti che quel clima le riportava alla mente episodi familiari molto pesanti vissuti durante l’infanzia.

“Io me ne vado da qui. Queste cose mi ricordano di quando ero piccola e mio papà veniva a trovarci la domenica a pranzo e succedevano sempre queste cose, scoppiava il delirio”.

La concorrente confessò di non riuscire più a vivere serenamente nemmeno i momenti a tavola: “Volevo mangiare i miei spaghetti in santa pace e Antonella non mi dà tregua”.

In preda alla tensione, Alessandra preparò anche le valigie dicendosi pronta a lasciare definitivamente il Grande Fratello Vip 8. Alla fine, però, cambiò idea e decise di proseguire il percorso fino alla finale, conclusa con la vittoria del reality.