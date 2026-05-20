GF Vip, Antonella Elia dopo il trionfo di Alessandra Mussolini: "Il pubblico ha fatto vincere quella gallina!"

La finalissima di Grande Fratello Vip 8 ha regalato una serata ricca di emozioni, colpi di scena e momenti già destinati a far discutere il pubblico social.

Protagoniste assolute dell’edizione sono state Antonella Elia e Alessandra Mussolini, considerate da molti le vere “colonne portanti” del reality di Canale 5.

Alla fine, il verdetto del televoto ha premiato Alessandra Mussolini, che ha conquistato la vittoria con il 55,95% delle preferenze, chiudendo ufficialmente la stagione. Argomenti grande fratello

antonella elia

alessandra mussolini

La finale e gli abbracci in Casa GF Vip

Subito dopo l’annuncio del risultato, la vincitrice è stata raggiunta dagli altri concorrenti: Lucia Ilardo, Francesca Manzini, Raul Dumitras e Paola Caruso, che ha festeggiato con grande entusiasmo.

La seconda classificata, Antonella Elia, ha invece ricevuto l’affetto di Adriana Volpe, Nicolò Brigante, Renato Biancardi, Dario Cassini e Marco Berry.

Tra le due finaliste non è mancato un momento di sportività: abbraccio e bacio finale, prima dello spegnimento ufficiale delle luci della Casa.

Ilary Blasi e la chiusura della diretta

Al termine della puntata, Ilary Blasi si è diretta verso gli autori per salutare il pubblico, chiudendo così la lunga edizione del reality.

Una finale che ha mescolato emozione e tensione, ma anche una forte componente di intrattenimento legata ai caratteri dei protagonisti.

La frase che fa discutere di Antonella Elia

Pochi minuti dopo la diretta, Antonella Elia ha commentato ironicamente l’esito del televoto: “Mi aspettavo di vincere io, ma come al solito il pubblico non ha capito niente e ha fatto vincere quella gallina”.

La reazione di Alessandra Mussolini: “Ho vinto da cesna”

Non è mancata la risposta, altrettanto ironica, della vincitrice Alessandra Mussolini, che ha commentato con leggerezza il suo trionfo: “Sono felicissima, siamo stati in una bolla… ho vinto da cesna”.

Opinioniste divise ma d’accordo sul risultato

Anche le opinioniste hanno detto la loro a fine puntata.

Cesara Buonamici ha ammesso: “Ce lo aspettavamo, aveva sempre grande presenza scenica. È stata dominante”.

Più articolata l’analisi di Selvaggia Lucarelli, che ha sottolineato il carattere divisivo della vincitrice: “È stata eccezionale, forse il personaggio più divisivo a vincere un reality. Ha saputo anche perdonare”.

Tra l’opinionista e Alessandra Mussolini non sono mancati anche un abbraccio e un selfie finale.

Dalle tensioni all’intesa: il rapporto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini

Uno degli elementi più sorprendenti della stagione è stato proprio l’evoluzione del rapporto tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini.

Partite con una forte sintonia, le due concorrenti sono diventate rivali nel corso delle settimane, fino agli scontri più accesi.

Nella fase finale del programma, però, è arrivata la riconciliazione, con un ritorno al dialogo e momenti di serenità condivisa.

Antonella Elia: “Anche i litigi ci hanno unito”

Nel suo ultimo intervento nella Casa, Antonella Elia ha riflettuto sul percorso vissuto: “Io la rabbia qui dentro non l’ho gestita, ma anche i litigi hanno creato un legame. Ho scoperto emozioni che fuori non avrei mai vissuto”.