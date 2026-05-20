GF Vip 8, trionfa Alessandra Mussolini: le percentuali di tutti i televoti della finalissima

Quella che è stata eletta dai fan come una delle edizioni più riuscite del Grande Fratello Vip si è conclusa nel migliore dei modi, con una finalissima tutta al femminile tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, le due vere protagoniste della Casa più spiata d’Italia.

Dopo settimane di scontri, alleanze e televoti decisivi, il pubblico ha incoronato la vincitrice del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Ecco nel dettaglio tutte le percentuali della finale del GF Vip 2026.

GF Vip, il primo eliminato della finale

La puntata finale si è aperta con il duello tra Raimondo Todaro e Renato Biancardi, chiamati a contendersi l’ultimo posto disponibile tra i finalisti. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

antonella elia

adriana volpe

raimondo todaro

lucia ilardo

raul dumitras

ilary blasi

Il 99% dei voti è stato ritenuto valido e il pubblico ha premiato Raimondo Todaro con il 66,05% delle preferenze. Per Renato Biancardi, invece, è arrivato il 33,95%, percentuale che ha decretato la sua eliminazione definitiva dal gioco.

Le percentuali del primo televoto tra i finalisti

Successivamente è toccato al trio composto da Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Raul Dumitras affrontare il giudizio del pubblico.

Anche in questo caso soltanto l’1% dei voti è stato invalidato. A dominare il televoto è stata ancora una volta Alessandra Mussolini, che ha ottenuto il 42,50% delle preferenze.

Ecco le percentuali complete:

Alessandra Mussolini : 42,50%

: 42,50% Adriana Volpe : 37,35%

: 37,35% Raul Dumitras: 20,15%

Con il risultato più basso, Raul Dumitras ha dovuto lasciare definitivamente la Casa.

Antonella Elia vola avanti: eliminate Lucia Ilardo

Il secondo gruppo finito al televoto era formato da Antonella Elia, Raimondo Todaro e Lucia Ilardo.

Il pubblico ha premiato soprattutto Antonella Elia, che si è confermata una delle concorrenti più amate di questa edizione.

Le percentuali ufficiali:

Antonella Elia : 38,18%

: 38,18% Raimondo Todaro : 32,47%

: 32,47% Lucia Ilardo: 29,39%

A lasciare il reality è stata quindi Lucia Ilardo.

GF Vip 2026, il televoto decisivo per il podio

Uno dei momenti più importanti della serata è stato il televoto a quattro che ha definito il podio ufficiale del Grande Fratello Vip 8.

In nomination sono finiti:

Alessandra Mussolini

Antonella Elia

Raimondo Todaro

Adriana Volpe

La conduttrice Ilary Blasi ha annunciato che il concorrente meno votato avrebbe dovuto abbandonare immediatamente la corsa verso la vittoria.

Ecco i risultati:

Alessandra Mussolini : 39,86%

: 39,86% Antonella Elia : 27,49%

: 27,49% Raimondo Todaro : 25,01%

: 25,01% Adriana Volpe: 7,64%

Con appena il 7,64% dei voti, Adriana Volpe è stata eliminata, mentre sul podio sono approdati Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Raimondo Todaro.

Raimondo Todaro eliminato a un passo dalla finalissima

Dopo l’una di notte è stato aperto il televoto decisivo per scegliere i due concorrenti destinati a giocarsi la vittoria finale del GF Vip 8.

Ancora una volta il pubblico ha premiato soprattutto Alessandra Mussolini, che ha conquistato il 41,50% delle preferenze.

Le percentuali complete:

Alessandra Mussolini : 41,50%

: 41,50% Antonella Elia : 30,64%

: 30,64% Raimondo Todaro: 27,77%

A fermarsi a un passo dal duello finale è stato quindi Raimondo Todaro.

Alessandra Mussolini vince il Grande Fratello Vip 8

La finalissima del Grande Fratello Vip 2026 ha visto sfidarsi le due concorrenti più forti e discusse dell’edizione: Alessandra Mussolini e Antonella Elia.

Dopo un ultimo televoto combattutissimo, il pubblico ha decretato la vittoria di Alessandra Mussolini, che ha trionfato con il 55,95% dei voti.

Per Antonella Elia, invece, è arrivato il 44,05% delle preferenze.

Numeri che confermano quanto le due protagoniste abbiano dominato questa edizione del reality, regalando al pubblico una finale intensa e ricca di colpi di scena.