Stefano De Martino “su tutte le furie” con Belen Rodriguez: il retroscena che riaccende la tensione tra i due ex

Dal 2012 a oggi la relazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha attraversato numerose fasi: fidanzamento, matrimonio, separazione, ritorni di fiamma e una convivenza pubblica spesso segnata da equilibrio precario tra affetto familiare e distanza sentimentale.

Solo circa un anno e mezzo fa, la situazione sembrava essersi stabilizzata. De Martino, in una conferenza stampa, aveva descritto un rapporto sereno e civile, tipico di due genitori separati che collaborano per il bene del figlio Santiago.

La dedica di Belen e il like di Stefano

A rafforzare l’idea di una tregua stabile, lo scorso 9 aprile Belen ha condiviso su Instagram una dedica molto affettuosa per il compleanno del figlio Santiago: “Sei un pezzo del mio cuore… te amo così tanto che non ne hai la minima idea”.

Un post che ha ricevuto anche il “like” di Stefano, interpretato da molti come un segnale di armonia ritrovata tra i due ex coniugi.

Le dichiarazioni a “Stanno Tutti Invitati” e il presunto gelo

Secondo quanto riportato dal giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, però, la situazione sarebbe cambiata nelle ultime settimane.

Tutto sarebbe nato da alcune dichiarazioni rilasciate da Belen durante la sua ospitata nel programma Stanno Tutti Invitati, condotto da Pio e Amedeo. Argomenti belen rodriguez

stefano de martino

Nel corso dell’intervista, la showgirl avrebbe fatto riferimento — tra ironia e provocazione — a presunti episodi del passato, inclusi rumors su un presunto tradimento e alcune frecciatine sui ritocchi estetici dell’ex marito.

La presunta reazione di Stefano De Martino

Sempre secondo le indiscrezioni, queste affermazioni non sarebbero state gradite da Stefano De Martino, che avrebbe reagito con irritazione, temendo possibili ripercussioni sulla propria immagine pubblica.

Il conduttore, impegnato in un periodo di forte esposizione televisiva e professionale, starebbe mantenendo un profilo molto basso: pochi eventi mondani, interviste ridotte e attenzione massima alla comunicazione pubblica.

Equilibrio fragile in vista di nuovi impegni televisivi

La presunta tensione arriva in un momento delicato per entrambi, con De Martino sempre più centrale nel panorama televisivo italiano e Belen impegnata tra progetti professionali e apparizioni mediatiche.

Al centro di tutto resta comunque il rapporto genitoriale con Santiago, che continua a rappresentare il punto fermo della loro relazione.