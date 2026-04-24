Cecilia Rodriguez, la verità sulla crisi con Ignazio Moser e sulla lite con sua sorella Belen

Cecilia Rodriguez, ex protagonista del Grande Fratello VIP e sorella della celebre Belen Rodriguez, è stata ospite del podcast “Non lo faccio x moda”, condotto da Giulia Salemi. Durante l’intervista, Cecilia si è raccontata senza filtri, affrontando temi personali e momenti delicati della sua vita privata e professionale.

“Essere definita raccomandata mi ferisce”

Uno dei punti più sensibili toccati da Cecilia riguarda le critiche ricevute nel corso degli anni, in particolare l’etichetta di “raccomandata”: “Sicuramente un po’ è vero… sono sorella di un personaggio molto importante in Italia. Però ho cercato di dimostrare che non era lei ad alzare il telefono per me. Qualcosina la so fare, e un posticino me lo sono creata”.

La maternità e l’amore con Ignazio Moser

Cecilia ha poi parlato della nuova fase della sua vita: la genitorialità. Insieme al compagno Ignazio Moser, è diventata mamma della piccola Clara Isabel, anche grazie alla procreazione medicalmente assistita.

Ha sottolineato quanto Ignazio sia presente come padre e quanto sia importante parlare apertamente di questi percorsi, spesso ancora poco discussi.

Crisi con Ignazio? “Mai stata vera”

Negli ultimi mesi si erano diffuse voci su una presunta crisi tra i due, proprio durante la gravidanza. Cecilia ha smentito con fermezza: “Non eravamo in crisi. Non ci siamo mai lasciati. Non ho smentito perché avrebbe significato alimentare qualcosa che non esisteva”.

Lite con Belen Rodriguez: “Solo incomprensioni tra sorelle”

Altro tema caldo: il rapporto con la sorella Belen. Cecilia ha confermato che tra loro c’è stata una lite, ma ha ridimensionato il tutto: “È stata una lite tra sorelle. Non ci siamo capite in quel momento. Poi ci siamo chiarite, adesso va benissimo”.

Ha inoltre spiegato di non voler entrare nei dettagli per rispetto della sfera privata, nonostante le numerose speculazioni mediatiche.

Crescere all’ombra di Belen: “In famiglia era difficile”

Infine, Cecilia ha raccontato quanto sia stato complicato convivere con la popolarità della sorella, soprattutto in ambito familiare: “Non sono mai stata gelosa del suo lavoro, ma in famiglia sì, da figlia. All’inizio si parlava sempre di lei, ed era difficile”.

Col tempo, però, la situazione è cambiata e oggi i rapporti familiari sono più equilibrati.