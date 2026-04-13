GF Vip, pace tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia: scoppia il caso del “doppio gioco”

Clamoroso colpo di scena al Grande Fratello Vip: dopo giorni di tensioni e scontri accesi, Alessandra Mussolini e Antonella Elia hanno finalmente fatto pace.

Le due concorrenti, passate da amiche a nemiche giurate, si sono riavvicinate durante il gioco della bottiglia andato in scena sabato sera, suggellando la riconciliazione con un bacio a stampo. Da quel momento, il loro rapporto sembra essere tornato sereno, proprio come all’inizio dell’avventura.

Lite furiosa tra Antonella Elia e Marco Berry: scoppia il caos in Casa

La tranquillità però è durata poco. Nella serata successiva, Antonella Elia è stata protagonista di un duro scontro con Marco Berry, culminato in un gesto che ha fatto discutere.

Durante la lite, l’ex valletta de La Ruota della Fortuna ha lanciato a terra una noce di cocco, rompendola in mille pezzi. Un comportamento giudicato da alcuni concorrenti eccessivo e violento.

La gieffina si è però difesa: “Volevo solo aprire il cocco, anche a casa mia faccio sempre così”.

A quel punto è intervenuto Raul, criticando duramente il gesto e invitandola a mantenere un comportamento più adeguato all’interno della Casa.

Mussolini avverte Elia: “I maschi fanno doppio gioco”

Dopo il momento di tensione, Alessandra Mussolini e Antonella Elia si sono confrontate in cucina, arrivando a una conclusione importante: secondo loro, alcuni uomini del reality starebbero portando avanti una strategia nascosta.

L’ex europarlamentare ha rivelato: “Mi spingevano contro di te, volevano che ti attaccassi. Cercavano di usarmi come uno strumento”.

Nel mirino anche Renato Biancardi, accusato indirettamente di aver alimentato le tensioni. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

antonella elia

adriana volpe

La reazione di Antonella Elia: delusione e accuse

Le parole di Mussolini hanno spiazzato Antonella Elia, che si è detta profondamente delusa: “Doppiogiochisti pure loro, che vergogna. Volevano che tu mi attaccassi”.

La concorrente ha accusato alcuni uomini della Casa di nascondersi dietro gli altri senza esporsi direttamente.

Nasce il “trio”: alleanza tra Mussolini, Elia e Adriana Volpe

Nella notte è arrivato un altro colpo di scena: in cucina si è aggiunta anche Adriana Volpe.

Le tre si sono prese per mano, sancendo una nuova alleanza e mettendo definitivamente fine alle ostilità. Un momento simbolico che potrebbe cambiare gli equilibri del gioco.

Paola Caruso critica il gruppo: “Io vado avanti da sola”

Non tutti però hanno apprezzato questo riavvicinamento. In giardino, Paola Caruso ha espresso il suo disappunto: “Ho visto che sono diventate amiche. Io vado avanti da sola, non voglio giocare”.

La concorrente ha ribadito la sua volontà di restare fuori dalle dinamiche strategiche, sottolineando di voler affrontare il percorso senza alleanze.

Nuovi equilibri al Grande Fratello Vip: cosa succederà ora?

La pace tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe potrebbe rappresentare un punto di svolta decisivo.

Tra accuse di doppio gioco, tensioni e nuove alleanze, gli equilibri nella Casa sono più fragili che mai. Resta da capire se questo trio riuscirà davvero a cambiare le dinamiche del reality o se nuove rivalità sono già dietro l’angolo.