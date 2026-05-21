GF Vip, i concorrenti tornano sui social dopo la finale: le loro parole

Il day after della finale del Grande Fratello Vip 2026 è già diventato un piccolo evento social. Dopo oltre due mesi nella Casa, i finalisti sono tornati alle loro vite quotidiane e soprattutto ai rispettivi profili Instagram, dove hanno condiviso emozioni, ringraziamenti e primi aggiornamenti dopo la fine del reality.

Lucia, Renato Biancardi, Raul Dumitras, Antonella Elia, Adriana Volpe, Alessandra e Raimondo hanno ripreso possesso dei social nel giro di poche ore. C’è chi ha scelto un semplice repost delle storie della finale e chi invece ha pubblicato lunghi messaggi dedicati ai fan che li hanno sostenuti durante tutto il percorso nel reality.

Lucia emoziona i fan: “Mai mi sarei aspettata di arrivare fino alla fine”

Tra i post più commentati c’è quello di Lucia, che ha affidato a Instagram un lungo messaggio di ringraziamento dopo 64 giorni trascorsi nella Casa del Grande Fratello Vip. Argomenti grande fratello

adriana volpe

raul dumitras

raul dumitras

lucia ilardo

L’ex concorrente ha scritto: “Dopo 64 giorni, eccomi qui. Non so davvero da dove iniziare, se non da una parola semplice: GRAZIE”.

Lucia ha poi ringraziato il programma, la produzione e soprattutto il pubblico per il sostegno ricevuto durante tutta l’avventura televisiva: “Ho vissuto tutto intensamente… mi sono divertita, ho pianto, ho riso, mi sono emozionata e, soprattutto, sono sempre stata me stessa”.

Raul Dumitras racconta il ritorno alla normalità dopo il GF Vip

Anche Raul Dumitras è tornato attivissimo sui social e ha raccontato ai follower le prime difficoltà affrontate dopo l’uscita dalla Casa.

L’ex gieffino ha spiegato di aver avuto perfino qualche problema nel tornare a guidare e utilizzare il telefono dopo settimane di isolamento mediatico. Tra le prime cose fatte fuori dal programma? Una sistemata da barbiere per barba e capelli.

Nel suo lungo messaggio ai fan, Raul ha definito il percorso nel reality: “Una delle esperienze più incredibili della mia vita”. E ha aggiunto: “Sono felice di essere rimasto sempre lo stesso ragazzo che conoscevate”.

Il concorrente ha poi ringraziato il pubblico per averlo accompagnato fino alla finale del Grande Fratello Vip.

Renato Biancardi torna sui social con un video insieme alla figlia

Più intimo e familiare il ritorno online di Renato Biancardi, che ha scelto di pubblicare un dolce video insieme a sua figlia.

Un contenuto semplice ma molto apprezzato dai fan del reality, che hanno immediatamente riempito il post di commenti e messaggi di affetto dopo la lunga permanenza dell’ex concorrente nella Casa.

Adriana Volpe si dedica alla figlia Gisele dopo il Grande Fratello Vip

Anche Adriana Volpe ha aggiornato i propri follower con un carosello fotografico pubblicato subito dopo il ritorno a casa.

La conduttrice ha spiegato di voler dedicare le prime ore fuori dal reality completamente alla figlia Gisele: “Ora sono tutta per Gisele. So che mi capirete, oggi solo lei è Casa”.

Adriana ha inoltre promesso future dirette social per incontrare virtualmente i fan e ringraziarli del sostegno ricevuto durante il programma.

Antonella Elia commossa per il supporto dei fan: “Vorrei abbracciarvi tutti”

Tra i messaggi più emozionanti anche quello di Antonella Elia, che si è mostrata particolarmente colpita dall’affetto ricevuto durante il percorso nella Casa del GF Vip.

In alcune storie Instagram registrate dalla terrazza della sua abitazione, Antonella si è detta commossa per il supporto dei fan e per gli aerei ricevuti durante il reality.

Successivamente ha condiviso anche un post in cui ha scritto: “Amici cari, anzi amori miei, vi sono talmente riconoscente per tutto l’affetto e il calore che mi avete fatto sentire nella casa”.

E ancora: “So che avete lottato per me dal primo minuto all’ultimo momento di questo meraviglioso GFVIP 2026”.