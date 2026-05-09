Antonella Elia attacca Alessandra Mussolini al GF Vip: “Non ha pietà”

Tensione altissima al Grande Fratello Vip durante la puntata di venerdì 8 maggio. Ilary Blasi ha deciso di mettere faccia a faccia Antonella Elia e Alessandra Mussolini, protagoniste di un acceso confronto che ha infiammato lo studio e acceso il dibattito anche sui social.

Le due concorrenti sono state fatte posizionare al centro di una scenografica scacchiera, simbolo di una sfida ormai diventata personale. Da quel momento è iniziato un botta e risposta durissimo, tra accuse, provocazioni e momenti di forte tensione emotiva.

Antonella Elia contro Alessandra Mussolini: “Non trovo nessun pregio in lei”

Durante il confronto, Antonella Elia non ha nascosto il suo giudizio severo nei confronti di Alessandra Mussolini. L’ex volto di Non è la Rai ha dichiarato apertamente di non riuscire a trovare qualità positive nella coinquilina: “Non riesco a trovare nessun pregio in Alessandra”.

Poi ha aggiunto una frecciata ironica anche sulle sue doti culinarie: “Persino la pizza che fa è troppo pesante, infatti stanno tutti male e prendono i fermenti lattici”.

Secondo Antonella Elia, il comportamento di Alessandra Mussolini sarebbe spesso aggressivo e provocatorio: “Si infila come la lama di un coltello e cerca di dilaniarti. Infierisce, non ha pietà. Ha sempre un obiettivo da colpire”.

Parole che hanno immediatamente provocato la reazione della diretta interessata, che ha replicato: “Così sembro una matta”.

Selvaggia Lucarelli interviene nel confronto

Nel corso della puntata è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha chiesto ad Alessandra Mussolini di spiegare meglio perché ritenga che Antonella Elia abbia atteggiamenti ostili verso le donne.

La concorrente ha chiarito il suo punto di vista: “Ha sempre un giudizio negativo sull’estetica o sul modo di fare delle donne. Facci vivere, Antonella. Dice anche che a una certa età non si dovrebbe mettere la gonna corta”. Argomenti grande fratello

antonella elia

alessandra mussolini

Secondo Mussolini, l’atteggiamento della showgirl sarebbe spesso critico e velenoso: “Ha sempre il dente avvelenato”.

La replica di Antonella Elia

La risposta di Antonella Elia non si è fatta attendere. La concorrente ha accusato Alessandra Mussolini di essere lei la prima ad attaccare e prendere in giro le altre donne della Casa: “Sei tu che sfotti le donne. Hai preso in giro Adriana per le ciglia”.

Poi ha sottolineato un atteggiamento che considera particolarmente provocatorio: “Ti viene addosso per farti sbroccare. È un miracolo che io non sia partita all’attacco. Lei provoca usando il corpo”.

“Sei cupa”: la frase di Selvaggia Lucarelli fa crollare Antonella Elia

Uno dei momenti più forti della serata è arrivato quando Selvaggia Lucarelli ha rivolto una domanda diretta ad Antonella Elia: “Non è che hai questa ostilità verso Alessandra perché lei riesce a divertirci mentre tu sei cupa?”.

La frase ha colpito profondamente la concorrente, che è apparsa visibilmente ferita: “Che io sia cupa mi preoccupa molto. Questa cosa mi addolora. Mi hai ucciso, ora mi viene da piangere”.

A cercare di alleggerire il clima è stata proprio Alessandra Mussolini, che con ironia ha commentato: “Antonella non è cupa, è un po’ isterica”.