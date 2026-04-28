GF Vip, Paola Caruso fa una rivelazione shock sugli autori: "Ecco cosa mi hanno detto di fare"

Tra i protagonisti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip c’è anche Paola Caruso, che nelle ultime settimane ha attirato l’attenzione del pubblico per i continui scontri con Antonella Elia. Tra le due concorrenti non sono mancati momenti di forte tensione, con discussioni accese e parole particolarmente dure.

La finta eliminazione e il ritorno in Casa

Nel corso della penultima puntata del reality, alla Caruso e agli altri concorrenti è stato fatto credere che fosse stata eliminata. In realtà si trattava di una situazione costruita dagli autori: la showgirl era infatti risultata la prima candidata al televoto della puntata successiva.

Per questo motivo, Paola Caruso ha trascorso alcuni giorni nel monolocale, lontana dagli altri inquilini della Casa, prima di rientrare nel gioco.

Il rientro e la “vendetta” in diretta

Il momento più discusso è arrivato durante l’ultima puntata del GF Vip, quando la concorrente ha fatto il suo ritorno in Casa. L’ingresso è stato definito da molti come particolarmente acceso e sopra le righe: Paola Caruso ha infatti affrontato i compagni senza mezzi termini, scatenando reazioni contrastanti tra gli altri vip.

Secondo diversi spettatori, il suo atteggiamento sarebbe apparso eccessivo, trasformando il rientro in un vero e proprio momento di forte tensione nel gruppo.

Le osservazioni di Francesca Manzini e Marco Berry

In giardino, Francesca Manzini e Marco Berry si sono confrontati con la concorrente esprimendo perplessità sul suo comportamento. Argomenti grande fratello

paola caruso

La Manzini ha sottolineato come l’ingresso potesse essere gestito in modo più equilibrato: “Per me dovevi entrare e dire ‘signori sono di nuovo qui’ e saresti stata una signora come sai essere”.

Anche Berry ha condiviso dubbi simili, evidenziando come il rientro fosse apparso “fuori controllo” rispetto alle aspettative.

La replica di Paola Caruso

Dal canto suo, Paola Caruso ha risposto alle critiche spiegando di aver seguito indicazioni precise: “Non potevo fare diversamente, quindi è inutile che continuate su sta roba. Mi hanno detto di entrare così, mica potevo entrare serena, dovevo creare un po’ di caos”.

La concorrente ha quindi lasciato intendere che la modalità del suo rientro fosse stata concordata per generare dinamiche e tensione all’interno del gioco.