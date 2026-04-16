GF Vip, bufera su Renato Biancardi e Nicolò Brigante: il gesto contro Lucia Ilardo scatena l'indignazione del web

Continuano a far discutere i protagonisti del Grande Fratello Vip, Renato Biancardi e Nicolò Brigante, finiti al centro di una nuova ondata di polemiche sui social. I due concorrenti sono stati duramente criticati per alcuni comportamenti ritenuti offensivi nei confronti della coinquilina Lucia Ilardo.

Tensioni sempre più forti tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo

Il rapporto tra Renato Biancardi e Lucia Ilardo è sempre stato altalenante all’interno della Casa, caratterizzato da frequenti scontri seguiti da momenti di riavvicinamento, spesso durante la notte. Tuttavia, nelle ultime settimane la situazione è degenerata definitivamente.

Nonostante i tentativi di recupero da parte dell’ex protagonista di Temptation Island, tra i due la distanza appare ormai evidente e insanabile.

Il gesto che ha indignato il web

Negli ultimi giorni, Renato Biancardi e Nicolò Brigante hanno adottato un comportamento che ha scatenato l’indignazione del pubblico. Ogni volta che Lucia Ilardo passa vicino a loro, i due interrompono ciò che stanno facendo e simulano dei conati di vomito.

Il gesto, ripreso in diversi video condivisi su X (ex Twitter), ha rapidamente fatto il giro del web, attirando numerose critiche da parte degli utenti.

La reazione dei social: “Provvedimenti immediati”

Sui social, molti telespettatori chiedono provvedimenti disciplinari nei confronti dei due concorrenti, soprattutto considerando che il reality è ormai vicino alla fase finale.

L’indignazione è cresciuta ulteriormente dopo che Renato e Nicolò hanno stilato una loro personale classifica dei “peggiori” concorrenti, posizionando al primo posto Alessandra Mussolini, seguita proprio da Lucia Ilardo, accompagnando il suo nome ancora una volta con il gesto incriminato. Argomenti grande fratello

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Un comportamento reiterato nel tempo

Secondo quanto emerso dai video condivisi online, non si tratterebbe di un episodio isolato o di uno scherzo occasionale. Il comportamento dei due concorrenti andrebbe avanti già da diversi giorni.

In un filmato, in particolare, Renato Biancardi e Nicolò Brigante si trovano in cucina insieme a Ibiza Altea, eliminata durante la settima puntata, mentre ripetono lo stesso gesto, confermando la continuità di questo atteggiamento.

GF Vip, polemiche sempre più accese

La vicenda continua ad alimentare il dibattito tra i fan del programma, dividendo il pubblico tra chi chiede sanzioni immediate e chi minimizza l’accaduto.

Resta ora da capire se la produzione del Grande Fratello Vip 8 deciderà di intervenire ufficialmente o se lascerà che siano le dinamiche interne alla Casa a evolversi naturalmente.