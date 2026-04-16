GF Vip, lite furiosa tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia: "Stai molto attenta!". Caos e urla nella Casa

L’alleanza tra Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Adriana Volpe al Grande Fratello Vip è durata pochissimo. Nel giro di poche ore, le tre protagoniste sono tornate esattamente al punto di partenza: tensioni, silenzi gelidi e antipatie mai sopite.

Se da un lato Adriana Volpe e Antonella Elia hanno scelto una linea più diplomatica — fatta di distacco e indifferenza — dall’altro Alessandra Mussolini ha deciso di non abbassare i toni. Anzi, ha rilanciato con una serie di provocazioni continue, tra frecciatine e battute tutt’altro che casuali, chiaramente pensate per riaccendere lo scontro e mantenere alta la tensione nella Casa.

Ogni intervento sembra studiato per innescare una reazione, trasformando anche i momenti più banali in potenziali micce pronte a esplodere. E, a giudicare dal risultato, la strategia funziona: il clima resta incandescente e l’attenzione del pubblico sempre alta.

Alessandra Mussolini protagonista assoluta: strategia o istinto?

Al di là delle simpatie personali, è difficile non riconoscere ad Alessandra Mussolini una certa dedizione al “ruolo” da protagonista del reality. Sempre presente, reattiva e pronta a intervenire, sembra determinata a non lasciare spazio a momenti morti.

Scontro in cucina: “Strega! Io prendo le pillole perché sono malata”

L’ennesimo confronto acceso è andato in scena in cucina. Tutto è partito da una battuta di Antonella Elia, che ha ironizzato sulle abitudini di Mussolini: “Fra le pillole del mattino e la stanchezza della sera, non credo che reggi”. Argomenti grande fratello

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Una frase che ha immediatamente scatenato la reazione di Alessandra, che ha risposto con toni durissimi, alzando la voce e dando sfogo alla rabbia: “Ma che c’entrano le pillole? Io le prendo perché devo prenderle! Tu sei fortunata perché non devi prenderle, io sì. Questo perché tu sei sana e io sono malata? Strega!”.

Nel pieno della lite, la tensione è salita ulteriormente: oggetti sbattuti, accuse dirette e un clima sempre più acceso. Mussolini ha poi aggiunto: “Prendo le pillole per le palpitazioni, per il colesterolo e per stare qua dentro a guardarti. Stai molto attenta!”.

Il tentativo di mediazione (con musica) di Adriana Volpe

A provare a riportare la calma ci ha pensato Adriana Volpe, che ha cercato di dividere le due cantando Sincerità di Arisa, in un momento surreale che ha smorzato solo in parte la tensione.

Antonella Elia, dal canto suo, ha scelto una risposta ironica e distaccata: “Questo è teatro puro! Bbrrr… tremo!”.