GF Vip, notte di fuoco tra Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini: urla, accuse e caos in Casa

Manca poco più di una settimana alla finale del Grande Fratello Vip, ma nella Casa la tensione continua a salire. I concorrenti rimasti sono ormai soltanto otto, ma le dinamiche non accennano a diminuire. Nella notte è esplosa una durissima lite che ha coinvolto Francesca Manzini, Antonella Elia e Alessandra Mussolini, protagoniste di uno scontro acceso andato avanti per ore tra accuse reciproche, urla e tensioni alle stelle.

Il bacio tra Francesca Manzini e Raul Dumitras scatena il caos

Tutto è iniziato quando alcuni gieffini hanno raccontato che durante la festa di sabato sera Francesca Manzini e Raul Dumitras si sarebbero appartati in confessionale e si sarebbero scambiati un bacio sulle labbra.

La rivelazione ha fatto infuriare l’imitatrice, che avrebbe preferito mantenere l’episodio privato: “Avevo detto di non dirlo! Non voglio che fuori la cosa venga travisata. Era successo in confessionale e non sarebbe uscito se non aveste parlato”. Argomenti grande fratello

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La concorrente ha poi spiegato la propria versione dei fatti: “Mi ha baciato Raul! Mi è saltato addosso, mi ha tolto la mano e mi ha dato il bacio, per gioco. Io mi sono divertita meno, perché non mi andava”.

Alessandra Mussolini contro Francesca Manzini: “Lo fai passare per violento”

Le parole della Manzini hanno provocato la reazione immediata di Alessandra Mussolini, che ha accusato la coinquilina di mettere Raul Dumitras in una posizione estremamente delicata.

“Tu lo fai passare malissimo. Vuoi eliminare Raul? Tu fai passare che è stata una violenza”.

La discussione è rapidamente degenerata, con toni sempre più duri. Francesca Manzini ha replicato negando di aver mai parlato di violenza: “Io non mi permetterei mai di dire che Raul mi ha fatto una violenza. Però io non volevo baciarlo. Non ti azzardare a mettermi in bocca parole che non ho detto”.

Antonella Elia si intromette: “Metti tutti nei guai”

Nel pieno dello scontro è intervenuta anche Antonella Elia, che ha attaccato frontalmente la Manzini tirando in ballo anche vecchie tensioni nate nella Casa.

“Fai le cose e poi noi non possiamo parlarne. Tu sei condizionata dai tuoi fantasmi del passato”.

L’ex volto di Striscia la Notizia ha poi rincarato la dose: “Hai fatto andare via Marco, è colpa tua se è uscito. Sei un’isterica che mette la gente nei guai”.

Le accuse hanno acceso ulteriormente il clima già tesissimo tra le concorrenti.

“Bugiardona”: la furia di Alessandra Mussolini

La lite è proseguita tra urla e accuse pesantissime. Alessandra Mussolini ha definito più volte la Manzini una “bugiarda”, sostenendo che tutta la vicenda sarebbe stata costruita per ottenere visibilità nella prossima puntata del reality.

“Hai un copione, vuoi fare una clip per martedì e noi ci siamo stancati”. Poi l’affondo finale: “Sei una bugiardona e nessuno ti crede più. Continui a inventare cose”.

La difesa di Francesca Manzini

Rimasta sola contro Antonella Elia e Alessandra Mussolini, la concorrente ha cercato di chiarire ancora una volta il proprio pensiero: “Io ho detto solo che è stato irrispettoso il fatto che abbiate parlato del bacio dopo che avevo chiesto di non farlo”.

Secondo la Manzini, il problema non sarebbe stato il bacio in sé, ma il fatto che gli altri gieffini abbiano deciso di raccontarlo pubblicamente.

L’intervento di Raul Dumitras dopo la lite

Dopo aver assistito in silenzio allo scontro tra le tre concorrenti, anche Raul Dumitras è intervenuto per chiarire quanto accaduto nel confessionale. “Dillo che stavamo scherzando e che ridevi con me per il bacio”.

A quel punto Francesca Manzini ha confermato la versione del coinquilino prima di allontanarsi dalla cucina.

Grande Fratello Vip, tensione altissima a pochi giorni dalla finale

La discussione ha lasciato strascichi pesanti nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita della Manzini, Alessandra Mussolini ha continuato a criticare duramente la concorrente: “Questo è lo stesso copione che ha usato con Marco. Questa si inventa tutto”.

A pochi giorni dalla finalissima, il reality continua quindi a regalare tensioni, polemiche e scontri sempre più accesi tra i protagonisti della Casa più spiata d’Italia.