Grande Fratello Vip, Francesca Manzini si scaglia contro Alessandra Mussolini: parole durissime

Tensione alle stelle nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Protagoniste dello scontro sono state Francesca Manzini e Alessandra Mussolini, che dopo le Nomination si sono rese protagoniste di un duro confronto all’interno della Casa.

Francesca Manzini e il mistero sulla relazione: la reazione di Raimondo Todaro

Durante la diretta, la conduttrice Ilary Blasi ha incalzato Francesca Manzini sulla sua vita sentimentale. Dopo settimane di dichiarazioni contraddittorie, l’imitatrice ha confessato di essere impegnata con un uomo misterioso, senza però rivelarne l’identità.

Una rivelazione che ha fatto infuriare Raimondo Todaro, che si è sentito preso in giro da quella che considera una delle sue più strette alleate nel reality di Canale 5.

Nonostante il momento di tensione, Todaro ha poi deciso di fare un passo indietro, mentre Alessandra Mussolini ha criticato duramente la situazione, definendo poco chiara e incoerente l’amicizia tra i due.

Le critiche di Alessandra Mussolini e la Nomination

La Mussolini non ha nascosto il suo disappunto, mettendo in dubbio la sincerità del rapporto tra Francesca e Raimondo. Tuttavia, proprio lei è finita nuovamente in Nomination. Argomenti grande fratello

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Todaro ha spiegato così la sua scelta: “Finché c’è Alessandra, ci rido e ci scherzo, ma per come si comporta in casa come fai a non nominarla? […] Non sai mai come si comporterà”.

Nonostante tutto, il ballerino ha riconosciuto in Alessandra una presenza divertente nella Casa.

Francesca Manzini contro Alessandra Mussolini: “È sgradevole e cattiva”

Di tutt’altro tono le parole di Francesca Manzini, che si è sfogata duramente contro l’ex europarlamentare dopo le critiche ricevute: “Io in confessionale ho detto che nomino Alessandra perché è sgradevole. Lei non sa chiedere scusa. Finge simpatia ma rasenta la cattiveria. Dice cose cattive e non se ne rende conto”.

Secondo l’imitatrice, la Mussolini avrebbe più volte oltrepassato il limite senza mai ammettere i propri errori.