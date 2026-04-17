Grande Fratello Vip, chi sarà la prima finalista? Il risultato dei sondaggi

La puntata di questa sera del Grande Fratello Vip si preannuncia particolarmente importante e carica di tensione. Ilary Blasi, infatti, proclamerà la prima finalista di questa edizione, un passaggio chiave che garantirà alla concorrente vincitrice l’accesso diretto all’ultima puntata e l’immunità dalle future nomination.

Grande Fratello Vip, finale prevista (e possibili cambiamenti di programmazione)

Ufficialmente, la finale del reality è fissata per martedì 5 maggio, anche se nelle ultime ore ha preso piede un’indiscrezione secondo cui la data potrebbe slittare di circa due settimane. Al momento, tuttavia, non ci sono conferme ufficiali e il calendario resta invariato in attesa di comunicazioni da parte della produzione.

Il televoto decisivo: chi andrà in finale?

Dopo l’ultima puntata, sono finite al televoto quattro concorrenti: Antonella Elia, Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Lucia Ilardo.

Il colpo di scena è che le gieffine non sanno che la domanda posta al pubblico non riguarda un’eliminazione, bensì la scelta della prima finalista del Grande Fratello Vip 8. Un ribaltamento che potrebbe cambiare completamente le strategie e gli equilibri all’interno della Casa.

I sondaggi sul televoto: chi è in vantaggio

Secondo le rilevazioni diffuse su forum, social e pagine dedicate al reality, il verdetto del pubblico sembrerebbe già delineato, anche se non ufficiale:

Lucia Ilardo sarebbe la meno votata, con percentuali tra il 5% e il 10%

sarebbe la meno votata, con percentuali tra il 5% e il 10% Adriana Volpe si attesterebbe tra il 16% e il 23%

si attesterebbe tra il 16% e il 23% Alessandra Mussolini risulterebbe tra il 24% e il 35%

risulterebbe tra il 24% e il 35% In testa, secondo i sondaggi, ci sarebbe Antonella Elia, con una forbice tra il 41% e il 48%

Se questi dati venissero confermati dal televoto ufficiale, la prima finalista del Grande Fratello Vip 8 sarebbe proprio Antonella Elia. Argomenti grande fratello

ilary blasi

antonella elia

alessandra mussolini

adriana volpe

lucia ilardo

Antonella Elia favorita, ma la sfida resta aperta

Il percorso di Antonella Elia all’interno del reality è stato caratterizzato da forte esposizione mediatica e dinamiche spesso conflittuali, elementi che potrebbero aver contribuito alla sua popolarità presso il pubblico.

Dall’altra parte, Alessandra Mussolini rappresenta la principale contendente: una concorrente divisiva ma centrale nelle dinamiche del gioco, spesso protagonista di scontri e alleanze strategiche.

Più distaccate nei sondaggi risultano Adriana Volpe, apprezzata per la sua presenza equilibrata ma meno al centro delle dinamiche più accese, e Lucia Ilardo, che avrebbe avuto un impatto più limitato sul gioco.