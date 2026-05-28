Lucia Ilardo e Renato Biancardi insieme dopo il GF Vip, bufera sul web e la replica dell'ex gieffina

A pochi giorni dalla finale del GF Vip 8, alcuni ex protagonisti del reality stanno già tornando a frequentarsi fuori dalla Casa, riallacciando rapporti nati tra tensioni, chiarimenti e momenti di forte complicità.

Tra i casi più discussi nelle ultime ore c’è quello di Lucia Ilardo e Renato Biancardi, che si sono ritrovati a Napoli per trascorrere una serata insieme dopo la fine del programma.

Un rapporto altalenante nato nella Casa del GF Vip 8

Durante l’esperienza nella Casa, il legame tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è stato tutt’altro che lineare. Il rapporto ha attraversato diverse fasi, tra incomprensioni, riavvicinamenti e chiarimenti continui. Argomenti grande fratello

lucia ilardo

In un primo momento, sembrava che l’interesse di Lucia nei confronti di Renato non fosse ricambiato. Tuttavia, nel corso delle settimane, il comportamento di lui è cambiato, mostrando un avvicinamento sempre più evidente.

La gelosia per Raul Dumitras e le polemiche social

Il percorso di Renato Biancardi nella Casa è stato segnato anche da momenti di gelosia nei confronti del rapporto tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras, ex volto di Temptation Island.

Questo cambiamento di atteggiamento ha alimentato numerose discussioni sui social. Molti utenti hanno infatti accusato Renato di essersi avvicinato a Lucia solo dopo la sua crescita di popolarità e l’arrivo in finale.

Accuse che il diretto interessato ha sempre respinto, sostenendo la genuinità del proprio interesse.

La serata insieme a Napoli dopo la finale

Nelle scorse ore, a pochi giorni dalla conclusione del reality, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono ritrovati a Napoli per una cena in un ristorante.

I due hanno condiviso diversi momenti della serata sui social, mostrando un clima disteso e complice. Negli scatti pubblicati si vedono i due insieme al proprietario del ristorante, Renato con un piatto personalizzato con il nome di Lucia e cuori, un gesto scherzoso di lui che mima un bacio e un tenero scatto in cui Lucia dà un bacio sulla guancia a Renato.

Le reazioni del web: tra critiche e ironia

Nonostante l’apparente serenità, la coppia continua a dividere il pubblico. Sui social, diversi fan di Lucia Ilardo hanno espresso dubbi sulla sincerità di Renato Biancardi, ribadendo di non credere alla sua buona fede.

La stessa Lucia è intervenuta su X (ex Twitter), dove è particolarmente attiva, rispondendo con ironia alle critiche ricevute. In merito a chi la accusava di “elemosinare attenzioni”, ha replicato: “Almeno resto coerente”.