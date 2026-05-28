Lucia Ilardo e Renato Biancardi insieme dopo il GF Vip, bufera sul web e la replica dell'ex gieffina

A pochi giorni dalla finale del GF Vip 8, alcuni ex protagonisti del reality stanno già tornando a frequentarsi fuori dalla Casa, riallacciando rapporti nati tra tensioni, chiarimenti e momenti di forte complicità.
Tra i casi più discussi nelle ultime ore c’è quello di Lucia Ilardo e Renato Biancardi, che si sono ritrovati a Napoli per trascorrere una serata insieme dopo la fine del programma.
Un rapporto altalenante nato nella Casa del GF Vip 8
Durante l’esperienza nella Casa, il legame tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è stato tutt’altro che lineare. Il rapporto ha attraversato diverse fasi, tra incomprensioni, riavvicinamenti e chiarimenti continui.
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In un primo momento, sembrava che l’interesse di Lucia nei confronti di Renato non fosse ricambiato. Tuttavia, nel corso delle settimane, il comportamento di lui è cambiato, mostrando un avvicinamento sempre più evidente.
La gelosia per Raul Dumitras e le polemiche social
Il percorso di Renato Biancardi nella Casa è stato segnato anche da momenti di gelosia nei confronti del rapporto tra Lucia Ilardo e Raul Dumitras, ex volto di Temptation Island.
Questo cambiamento di atteggiamento ha alimentato numerose discussioni sui social. Molti utenti hanno infatti accusato Renato di essersi avvicinato a Lucia solo dopo la sua crescita di popolarità e l’arrivo in finale.
Accuse che il diretto interessato ha sempre respinto, sostenendo la genuinità del proprio interesse.
La serata insieme a Napoli dopo la finale
Nelle scorse ore, a pochi giorni dalla conclusione del reality, Lucia Ilardo e Renato Biancardi si sono ritrovati a Napoli per una cena in un ristorante.
I due hanno condiviso diversi momenti della serata sui social, mostrando un clima disteso e complice. Negli scatti pubblicati si vedono i due insieme al proprietario del ristorante, Renato con un piatto personalizzato con il nome di Lucia e cuori, un gesto scherzoso di lui che mima un bacio e un tenero scatto in cui Lucia dà un bacio sulla guancia a Renato.
Le reazioni del web: tra critiche e ironia
Nonostante l’apparente serenità, la coppia continua a dividere il pubblico. Sui social, diversi fan di Lucia Ilardo hanno espresso dubbi sulla sincerità di Renato Biancardi, ribadendo di non credere alla sua buona fede.
La stessa Lucia è intervenuta su X (ex Twitter), dove è particolarmente attiva, rispondendo con ironia alle critiche ricevute. In merito a chi la accusava di “elemosinare attenzioni”, ha replicato: “Almeno resto coerente”.