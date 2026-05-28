Antonella Elia e Alessandra Mussolini, ancora scintille social dopo il GF Vip: cos'è successo

Il clima tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini torna a farsi incandescente sui social. Le due ex protagoniste del Grande Fratello Vip, rispettivamente seconda e vincitrice del reality condotto da Ilary Blasi, sono di nuovo al centro dell’attenzione per uno scambio di frecciatine che sta facendo discutere il pubblico online.

La scintilla: il rifiuto della festa

Tutto nasce nei giorni scorsi, quando Antonella Elia avrebbe inizialmente declinato l’invito al party organizzato da Alessandra Mussolini per celebrare la sua vittoria nel programma di Canale 5. Una decisione che ha acceso la curiosità dei fan e alimentato le prime tensioni social tra le due.

Il video su Instagram: la “pace” (con ironia)

Nelle ultime ore, però, la situazione ha preso una piega inaspettata. Antonella Elia ha pubblicato una storia Instagram girata nel suo orto, con un tono apparentemente distensivo ma ricco di ironia pungente. Argomenti grande fratello

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Nel video, la showgirl ha dichiarato: “Ed eccomi qui nel mio orto. Alessandra? Guarda che limone! Pazzesco! Va bene, accetto l’invito. Verrò al festeggiamenti per la tua vittoria. Ma giusto perché oggi mi sento particolarmente buona. Ma se vengo alla tua festa, posso comunque chiamarti… Gallina!”.

La replica di Alessandra Mussolini

Non si è fatta attendere la risposta della vincitrice del reality, Alessandra Mussolini, che ha scelto di rilanciare con tono ironico e sorprendentemente disteso. L’ex parlamentare ha ricondiviso la storia di Antonella Elia, commentando con leggerezza: “Antonella? Ma chiamami pure Gallina, che mi importa? Senti, alla festa facciamo anche la coreografia con la Manzini!”.