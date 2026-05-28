Alessandra Mussolini torna al GF Vip? L'ex gieffina rompe il silenzio sul possibile ruolo da opinionista

Quando è stata annunciata la partecipazione di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip, in pochi avrebbero scommesso sul suo successo. E invece l’ex europarlamentare è riuscita a sorprendere tutti, conquistando il pubblico fino alla vittoria finale del reality di Canale 5.

Insieme ad Antonella Elia, la Mussolini è stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del programma, diventando uno dei volti più discussi e seguiti sui social. Proprio per questo motivo, da settimane i fan chiedono a gran voce il suo ritorno nella prossima stagione del GF Vip, magari però in una veste completamente diversa.

Alessandra Mussolini nuova opinionista del GF Vip?

Negli ultimi giorni stanno circolando con insistenza diversi rumor secondo cui Alessandra Mussolini potrebbe diventare una delle nuove opinioniste del reality di Mediaset. Un’ipotesi che ha immediatamente acceso l’entusiasmo dei supporter del programma. Argomenti grande fratello

alessandra mussolini

A parlare della possibilità è stato anche il giornalista di Chi, Valerio Palmieri, che ha chiesto direttamente all’ex concorrente se la rivedremo presto al Grande Fratello Vip in un nuovo ruolo.

La risposta della vincitrice, però, non ha né confermato né smentito le indiscrezioni: “Se torno in un altro ruolo? Adesso non lo so, ma diciamo che per ora mi godo questo momento”.

Le parole su Ilary Blasi, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici

Nel corso dell’intervista, Alessandra Mussolini ha anche voluto spendere parole importanti per la conduzione e per le opinioniste dell’ultima edizione del reality.

“E fammi ringraziare Ilary perché è stata pazzesca, come Selvaggia e Cesara. Anche Ilary ha avuto una grande leggerezza, ha vissuto la Casa, è entrata e, quando faceva la trasmissione, lei ci sentiva, ci ascoltava, non le importava della scaletta”.

I fan chiedono il ritorno di Alessandra Mussolini

Sui social sono già migliaia i commenti dei telespettatori che vorrebbero rivedere Alessandra Mussolini al GF Vip. Molti utenti la considerano perfetta per il ruolo di opinionista grazie al suo carattere diretto, ironico e imprevedibile.