GF Vip, Lucia Ilardo e Renato Biancardi di nuovo insieme: cena a Napoli dopo il gelo social

Sembrava ormai certa la rottura tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi, una delle coppie più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo giorni di indiscrezioni e segnali di forte distanza, un recente episodio social aveva alimentato ulteriormente i dubbi dei fan.

Nelle ultime ore, però, qualcosa sembra essere cambiato.

Il confronto in diretta Instagram tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Tutto è iniziato durante una diretta Instagram di Lucia Ilardo, seguita da centinaia di utenti. Tra i partecipanti alla live è apparso improvvisamente anche Renato Biancardi, generando sorpresa e un evidente momento di tensione. Argomenti grande fratello

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L’ex gieffina ha immediatamente chiarito di non aver autorizzato personalmente l’ingresso dell’ex compagno nella diretta, spiegando che il suo profilo social sarebbe gestito anche da collaboratori del suo staff. Secondo la sua versione, qualcuno avrebbe accettato la richiesta senza informarla.

La risposta fredda di Lucia e il gelo social

Nonostante l’imbarazzo iniziale, Renato Biancardi ha cercato di mantenere toni distesi, salutando Lucia e proponendosi persino come guida durante il suo imminente soggiorno a Napoli.

Una proposta che però è stata subito frenata dalla replica piuttosto distaccata di Lucia Ilardo: “Non ce n’è bisogno, ho già tanti amici lì”.

Una frase che non è passata inosservata ai fan del Grande Fratello Vip, molti dei quali hanno interpretato le parole dell’ex concorrente come un chiaro segnale di chiusura verso un possibile riavvicinamento.

La replica di Renato Biancardi durante la live

Nel tentativo di alleggerire il clima, Lucia ha poi scherzato dicendo che Renato avrebbe potuto almeno aiutarla con i bagagli. Da lì è nato un nuovo scambio di battute tra i due.

Renato Biancardi ha precisato che il suo intento non fosse quello di fare il “facchino”, ma semplicemente quello di trascorrere del tempo insieme e accompagnarla durante la visita a Napoli.

Un confronto breve ma sufficiente a far percepire ai follower una comunicazione ormai complicata e poco spontanea.

Colpo di scena: Lucia Ilardo raggiunge Renato a Napoli

A sorpresa, però, lo scenario è cambiato nel giro di appena 24 ore. Nella giornata di ieri, infatti, Lucia Ilardo si è recata a Napoli dove ha incontrato proprio Renato Biancardi.

A confermarlo è stata una foto pubblicata sui social dall’ex gieffina, nella quale i due appaiono insieme a cena. Al momento nessuno dei due ha ancora chiarito la natura del loro rapporto, ma l’incontro a Napoli sembra testimoniare che la complicità tra i due è tutt’altro che finita.