Raimondo Todaro rivede Francesca Tocca dopo il GF Vip: “Ci siamo riabbracciati”

Il rapporto tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca torna al centro dell’attenzione dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex ballerino ed ex volto del Grande Fratello Vip. In un’intervista a Il Messaggero, Todaro ha raccontato di aver rivisto e riabbracciato l’ex moglie, madre della loro figlia Jasmine, dopo un periodo di distacco e riservatezza.

Il silenzio durante il reality e la scelta di privacy

Durante tutta la permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro ha scelto di mantenere la massima discrezione sulla sua vita privata e, in particolare, sulla fine del matrimonio con Francesca Tocca.

«Lo avevamo già concordato prima. Preferivo tenerla fuori perché non volevo invischiarla in questo mondo, sono contento di essermi comportato così», ha dichiarato Todaro, spiegando la decisione di non coinvolgere l’ex moglie nelle dinamiche del reality, né attraverso ospitate né attraverso confronti in diretta. Argomenti grande fratello

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Il riavvicinamento dopo l’uscita dalla Casa

Uscito dal programma, Todaro ha raccontato di aver mantenuto un profilo basso anche rispetto ad alcuni episodi della vita professionale e mediatica di Francesca Tocca, tra cui la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2025.

«Ci siamo riabbracciati, per me resta una persona importante», ha affermato, lasciando intendere un rapporto oggi più sereno, seppur diverso rispetto al passato.

La fine del matrimonio tra Todaro e Tocca

Il matrimonio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, iniziato nel 2014, si è concluso ufficialmente dopo dieci anni. La coppia aveva annunciato la separazione nel novembre 2024, segnando la fine di una lunga relazione che ha portato anche alla nascita della figlia Jasmine.

Nel gennaio 2026, ospite a Verissimo, Francesca Tocca ha raccontato la sua versione dei fatti, spiegando le motivazioni della scelta di separarsi e facendo riferimento anche a una situazione personale più complessa rispetto a quanto dichiarato pubblicamente da Todaro.

Le parole di Francesca Tocca e la nuova vita privata di Todaro

Durante l’intervista televisiva, la ballerina ha sottolineato come, nonostante le dichiarazioni pubbliche di single da parte di Raimondo Todaro, la realtà fosse diversa: «Quando è venuto qui ha detto di essere single, ma in realtà è stato fidanzato in casa con una ragazza catanese. L’ha presentata ai suoi verso aprile e ci è stato insieme per un po’ di mesi».

Secondo quanto emerso, oggi Todaro avrebbe intrapreso una relazione con una ragazza di nome Giorgia, che avrebbe scelto di restare lontana dai riflettori.