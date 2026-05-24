Uomini e Donne, Flavio Ubirti svela i motivi della rottura con Nicole Belloni: "Ecco perché ci siamo lasciati"

Flavio Ubirti e Nicole Belloni non sono più una coppia. La loro relazione, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, è durata appena tre mesi dopo l’uscita dal programma, confermando ancora una volta la fragilità dei legami costruiti nel dating show di Maria De Filippi.

Una storia intensa, seguita con attenzione dal pubblico, che si è però conclusa lontano dalle telecamere, tra consapevolezze reciproche e differenze insanabili.

Una scelta sofferta e un addio silenzioso

La coppia si era formata al termine di un percorso televisivo carico di emozioni, esterne e confronti accesi. Flavio Ubirti, ex tentatore di Temptation Island, era stato portato sul trono “a furor di popolo”, mentre Nicole Belloni, anche lei ex tentatrice in una diversa edizione del reality, aveva conquistato la sua attenzione puntata dopo puntata. Argomenti uomini e donne

Nonostante la forte intesa iniziale e una scelta vissuta con grande trasporto emotivo, la relazione non ha retto alla prova della quotidianità.

Le parole di Flavio Ubirti: “Valori diversi, non carattere”

Dopo mesi di silenzio, Flavio Ubirti ha spiegato la fine della storia in un’intervista a Eva3000, chiarendo i motivi della rottura: “Era la differenza non tanto caratteriale, ma soprattutto la differenza nei valori e quando viene a mancare quella cosa lì si fa fatica ad andare avanti”.

L’ex tronista ha aggiunto che la decisione è stata condivisa e priva di tensioni: “Quando glielo ho detto lei era d’accordo: si era resa conto che le cose non andavano bene e quindi abbiamo chiuso la nostra storia in maniera tranquilla e serena, restando in buoni rapporti”.

Dal programma alla realtà: la difficoltà di conoscersi fuori dallo studio

Flavio Ubirti ha sottolineato anche come l’esperienza televisiva possa offrire solo una percezione parziale della persona: “In studio conosci soltanto alcuni lati della persona, e quelli che avevo conosciuto lì dentro mi avevano fatto pensare che io e lei potessimo stare bene insieme. Poi, conoscendoci al 100% fuori, mi sono reso conto del contrario”.