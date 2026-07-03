Uomini e Donne, Nicole Belloni chiude definitivamente con Flavio Ubirti: "Non ci tornerei mai insieme"

Dopo la fine della relazione nata a Uomini e Donne, Nicole Belloni torna a parlare dell'ex tronista Flavio Ubirti. L'ex corteggiatrice ha risposto senza filtri alle domande dei fan su Instagram, chiarendo definitivamente quale sia oggi il loro rapporto e confessando anche il desiderio di vivere un'esperienza a Temptation Island, ma questa volta in coppia.

Nicole Belloni su Flavio Ubirti: "Non l'ho mai più sentito"

Il pubblico ha conosciuto Nicole Belloni durante il suo percorso da corteggiatrice a Uomini e Donne, dove aveva conquistato il tronista Flavio Ubirti, ex protagonista della scorsa edizione di Temptation Island.

Il percorso si era concluso con la scelta di Flavio, che aveva deciso di lasciare il dating show insieme a Nicole, definendola una ragazza "matura, schietta e brillante". Tuttavia, la relazione è terminata pochi mesi dopo a causa di profonde differenze caratteriali e di visione della vita. Argomenti uomini e donne

La risposta definitiva dell'ex corteggiatrice

Nonostante entrambi abbiano sempre dichiarato di essersi lasciati in buoni rapporti, i fan continuano a chiedere se tra loro ci siano stati nuovi contatti.

Attraverso un box domande su Instagram, Nicole Belloni ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte: "Me la fate sempre questa domanda. No, non l'ho mai più sentito. E già che ci siamo rispondo anche a un'altra domanda che mi fate sempre: 'Ci torneresti insieme?' La risposta è no. Se ci siamo lasciati un motivo c'era. Quindi direi che così vi ho risposto una volta per tutte",

Parole che sembrano chiudere definitivamente ogni possibilità di un ritorno di fiamma con Flavio Ubirti.

Il desiderio di partecipare a Temptation Island

L'ex volto di Uomini e Donne, che in passato ha partecipato anche come single a Temptation Island, ha poi rivelato un desiderio che incuriosisce molti fan del reality dei sentimenti.

Nicole Belloni ha infatti confessato che prenderebbe volentieri parte al programma, ma soltanto insieme al proprio partner.

"Sì, mi piacerebbe fare un'esperienza del genere in coppia. Sarebbe un modo per mettermi alla prova, soprattutto sotto l'aspetto della gelosia".

L'influencer ha spiegato di essere cambiata molto rispetto al passato: "Da piccola ero super gelosa, ma davvero tanto, mentre oggi penso di essere migliorata. Dopo la mia ultima relazione lunga non ne ho più avute di così importanti: ho avuto una frequentazione più breve e lì non ero particolarmente gelosa. Quindi non so come reagirei oggi, ed è proprio questo che mi incuriosisce. Sarebbe una bella sfida per capire quanto sono cambiata".