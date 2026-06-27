Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, ritorno di fiamma a Mykonos: “Hanno dormito insieme”

Ormai non sembrano esserci più dubbi: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi potrebbero essere tornati insieme. A sette anni dalla separazione, l’ex coppia nata a Uomini e Donne — uno dei percorsi più seguiti nella storia del dating show di Maria De Filippi — è stata avvistata più volte a Mykonos negli ultimi giorni, riaccendendo immediatamente le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma.

Il video social che ha acceso il gossip

Tutto sarebbe iniziato giovedì scorso, quando Giordano Mazzocchi ha pubblicato una storia su Instagram in cui riprendeva Nilufar Addati su una spiaggia della Grecia. Un contenuto breve, ma sufficiente a far esplodere il dibattito social: nel giro di poche ore, il video ha generato commenti, teorie e articoli, alimentando l’ipotesi di una ritrovata vicinanza tra i due.

Molti fan, infatti, ritengono che la pubblicazione non sia stata casuale, soprattutto considerando i rapporti cordiali mantenuti negli anni ma senza una reale frequentazione pubblica. Argomenti uomini e donne

L’incontro al Tropicana Beach Club di Mykonos

Le voci si sono intensificate la sera successiva. Giordano Mazzocchi si è esibito in un dj set al noto Tropicana Beach Club di Mykonos, e tra il pubblico era presente anche Nilufar Addati.

Stando ad alcuni video pubblicati dalle persone presenti, l’ex tronista ha ballato vicino alla consolle prima di avvicinarsi a Giordano durante la serata. I due sono rimasti per diversi momenti uno accanto all’altra, e in un passaggio lui l’ha anche abbracciata.

Un gesto che non è passato inosservato tra i presenti. In alcune immagini, Nilufar appare visibilmente in imbarazzo, fino a coprirsi il volto con le mani.

Le indiscrezioni: “Hanno dormito insieme”

A rendere ancora più forte il gossip è intervenuta anche l’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano, che ha riportato una versione ancora più intensa della vicenda: “Io so che stanotte Nilufar e Giordano hanno dormito insieme”.

La storia tra Nilufar e Giordano: dal trono alla rottura

La relazione tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nasce nel maggio 2018 proprio nello studio di Uomini e Donne. Lei, ex tronista, lo scelse al termine di un percorso molto seguito e discusso.

La loro storia d’amore durò circa un anno, tra momenti intensi e difficoltà, fino alla rottura ufficiale annunciata nel febbraio 2019. Entrambi, all’epoca, parlarono di una decisione maturata con consapevolezza, riconoscendo l’impossibilità di proseguire il rapporto.

Un nuovo capitolo o semplice amicizia?

Oggi, le immagini arrivate da Mykonos sembrano raccontare una nuova complicità tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, riaccendendo la curiosità dei fan storici della coppia.

Resta da capire se si tratti davvero di un ritorno sentimentale o semplicemente di una ritrovata amicizia dopo anni di distanza. Per ora, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.