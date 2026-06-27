Nilufar e Giordano avvistati di nuovo insieme in un locale: crescono i rumors sul ritorno di fiamma (Video)

A sette anni dalla loro separazione, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi tornano con prepotenza al centro del gossip. L'ex coppia nata a Uomini e Donne, tra le più amate nella storia del dating show di Maria De Filippi, è stata avvistata insieme a Mykonos, alimentando le indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma.

Tutto è iniziato giovedì scorso, quando Giordano Mazzocchi, 29 anni, ha condiviso una storia su Instagram in cui compariva chiaramente la sua ex fidanzata mentre si trovavano su una splendida spiaggia della Grecia. Un filmato di pochi secondi che è bastato per infiammare il web: nel giro di poche ore sono comparsi decine di articoli e migliaia di commenti sui social.

Molti fan sono convinti che la pubblicazione del video non sia stata casuale. Dopo anni in cui i due avevano mantenuto rapporti cordiali ma senza frequentarsi, la loro ritrovata vicinanza ha immediatamente fatto pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia. Argomenti uomini e donne

L'abbraccio al Tropicana Beach Club di Mykonos

Le voci si sono intensificate nella serata successiva. Giordano Mazzocchi si è esibito come dj al celebre Tropicana Beach Club di Mykonos e, tra il pubblico, era presente anche Nilufar Addati.

Secondo i video pubblicati da alcune ragazze presenti nel locale, l'ex tronista ha ballato per diversi minuti vicino alla consolle prima di raggiungere Mazzocchi. I due sono rimasti uno accanto all'altra per parte della serata e, tra una canzone e l'altra, lui l'ha anche abbracciata. Un gesto che non è passato inosservato, soprattutto perché Nilufar, subito dopo, si è coperta il volto con le mani mentre le fan presenti osservavano la scena.

I fan sognano il ritorno della coppia

Per il momento non esiste alcuna conferma ufficiale di un ritorno sentimentale, ma sui social cresce l'entusiasmo. In molti interpretano gli sguardi e la complicità mostrata durante la vacanza come segnali di una possibile riconciliazione.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne

La relazione tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi è nata nel maggio del 2018, quando l'ex tronista lo scelse al termine di uno dei percorsi più seguiti e discussi di Uomini e Donne.

La loro storia è durata circa un anno, tra momenti felici e diverse difficoltà, fino alla separazione annunciata nel febbraio 2019. All'epoca entrambi spiegarono di aver compreso che il loro rapporto non poteva più proseguire.

Oggi, però, le immagini arrivate da Mykonos raccontano di una ritrovata complicità che sta facendo sognare migliaia di fan. Resta da capire se si tratti soltanto di una rinnovata amicizia oppure dell'inizio di un nuovo capitolo della loro storia d'amore.