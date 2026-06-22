Temptation Island 2026, chi sono i 13 tentatori: nel cast un ex tronista e un ex volto dei reality

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island 2026 sono ormai terminate e tutte le coppie hanno fatto ritorno alla propria quotidianità. Alcune coppie sono rientrate a casa insieme, altre invece hanno concluso il “viaggio nei sentimenti” separate.

A lasciare il villaggio sono stati anche i tentatori e le tentatrici che, pur non essendo i protagonisti assoluti del reality di Canale 5, riescono spesso a conquistare l'attenzione del pubblico. Negli anni diversi volti passati dal programma hanno ottenuto grande popolarità. Alcuni esempi sono rappresentati da Flavio Ubirti, che dopo l'esperienza come tentatore è diventato tronista di Uomini e Donne e viene oggi indicato come uno dei concorrenti della prossima edizione de L'Isola dei Famosi, e da Greta Rossetti, diventata poi una concorrente del Grande Fratello.

Secondo le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni, nel cast dei tentatori di Temptation Island 2026 ci sarebbero ex protagonisti di reality show, modelli, personal trainer e influencer molto seguiti sui social. Argomenti temptation island

Temptation Island 2026: ecco chi sono i 13 tentatori

Manuel Marano

Napoletano, è un atleta appassionato di sport estremi. Tra le sue passioni spicca il paracadutismo, disciplina che pratica regolarmente.

Marco Fatata

Originario di Roma, ama viaggiare e sui social documenta costantemente le sue esperienze in giro per il mondo. Tra le mete visitate figurano Tenerife, Belgio, San Diego, Los Angeles, Las Vegas, Ibiza, Sharm El Sheikh, Palma di Maiorca e New York.

Lorenzo Andreozzi

È uno dei volti più riservati del gruppo. Sul web e sui social condivide pochissime informazioni sulla propria vita privata.

Emanuele Lescarini

Modello di professione, è nato a Firenze ma vive a Roma. Il suo ingresso nel programma potrebbe attirare l'attenzione di molte fidanzate.

Fabio Fabbri

Riminese, nella vita lavora come nutrizionista. Sport e benessere rappresentano una parte importante della sua attività professionale.

Enrico Molari

Classe 1986, è il tentatore più maturo dell'edizione 2026 e porta nel villaggio un profilo differente rispetto agli altri partecipanti.

Giorgio Baglieri

Tiktoker e mental coach, è molto attivo online. Il suo motto è: "Diventare, non apparire".

Dimitri

È il personaggio più misterioso del gruppo. Al momento non risultano fotografie pubbliche sul suo profilo Instagram e non è stato diffuso nemmeno il cognome.

Danilo Mileto

Alcuni telespettatori potrebbero ricordarlo per la partecipazione a The Couple – Una Vittoria Per Due, il reality condotto da Ilary Blasi.

Massimiliano Mollicone

Probabilmente il volto più noto tra i tentatori di quest'anno. In passato è stato tronista di Uomini e Donne, programma che gli ha regalato grande visibilità televisiva.

Andrea Turino

Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe l'ex fidanzato di Estefania Bernal, ex concorrente de L'Isola dei Famosi.

Luca Sparapani

Fa parte della rosa ufficiale dei tentatori, ma mantiene un profilo piuttosto riservato. Il suo account Instagram risulta privato.

Lorenzo Ferrari

Chiude il gruppo dei 13 tentatori di Temptation Island 2026. Anche nel suo caso il profilo Instagram è privato e le informazioni disponibili sono limitate.