Temptation Island, cambia la programmazione per evitare i Mondiali: il calendario completo delle puntate

Sta per tornare uno dei programmi più seguiti dell’estate televisiva italiana: Temptation Island, il reality delle tentazioni ideato da Maria De Filippi e raccontato dalla voce storica di Filippo Bisciglia.

La quattordicesima edizione è ormai alle porte e promette colpi di scena, emozioni e dinamiche di coppia sempre più intense. L’appuntamento è fissato su Canale 5 a partire da mercoledì 24 luglio.

Quando inizia Temptation Island 2026

Il debutto della nuova stagione è previsto per mercoledì 24 giugno. Come da tradizione, il programma occuperà il prime time estivo di Canale 5.

Per evitare lo scontro diretto con i mondiali di calcio e ottimizzare la programmazione, la messa in onda subirà alcune variazioni.

Ecco il recap completo delle puntate:

Mercoledì 24 giugno – prima puntata

– prima puntata Mercoledì 1 luglio – seconda puntata

– seconda puntata Mercoledì 8 luglio – terza puntata

– terza puntata Lunedì 13 luglio – quarta puntata

– quarta puntata Lunedì 20 luglio – quinta puntata

– quinta puntata Lunedì 27 luglio – sesta puntata

Dalla quarta puntata in poi, il reality verrà spostato al lunedì sera. Una scelta strategica per evitare sovrapposizioni con eventi sportivi di forte richiamo e mantenere alta l’attenzione del pubblico. Nel frattempo, Dagospia ha rivelato che complessivamente le puntate saranno otto.