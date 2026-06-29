Uomini e Donne, Elisa Leonardi punge Martina Calabrò: la frecciatina social infiamma il web

Continua ad essere particolarmente teso il clima Elisa Leonardi e Martina Calabrò. Le due ex protagoniste di Uomini e Donne, entrambe legate al percorso dell'ex tronista Ciro Solimeno, sembrano non voler mettere fine alle reciproche frecciatine, alimentando la curiosità dei fan del dating show di Maria De Filippi.

Il video di Elisa Leonardi con Ciro Solimeno

Nelle scorse ore Elisa Leonardi, che ha lasciato Uomini e Donne insieme a Ciro Solimeno dopo la scelta finale, ha pubblicato sul proprio profilo TikTok un video in cui i due ballano sulle note di "Melodramma".

Un contenuto romantico che ha subito attirato l'attenzione dei follower, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti. Argomenti uomini e donne

Martina Calabrò usa la stessa canzone e scoppia la polemica

Poco dopo, anche Martina Calabrò, ex corteggiatrice di Ciro Solimeno, ha condiviso su TikTok un filmato in cui balla insieme a due amici utilizzando la stessa colonna sonora scelta da Elisa Leonardi.

La coincidenza non è passata inosservata agli utenti del web. In tanti hanno infatti accusato Martina di aver copiato la "rivale", scatenando un acceso dibattito tra i sostenitori delle due ex protagoniste del programma.

La nuova frecciatina di Elisa Leonardi

A distanza di poche ore, Elisa Leonardi è tornata sui social pubblicando un nuovo reel che molti hanno interpretato come una risposta diretta a Martina Calabrò. La didascalia del video recita: "Niente, muovi spunti per i tuoi TikTok. Ma stay tuned".

Una frase che, secondo numerosi utenti, rappresenterebbe l'ennesima frecciatina indirizzata all'ex corteggiatrice, riaccendendo il gossip attorno alle due.