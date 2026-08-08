Uomini e Donne, chi saranno i nuovi tronisti? Da Temptation Island al GF Vip (e non solo), tutti i nomi in lizza

Si avvicina il ritorno di Uomini e Donne e, puntuale come ogni estate, è già partito il toto-tronisti. In attesa che la produzione sveli ufficialmente i protagonisti della nuova stagione del dating show di Maria De Filippi, sul web si rincorrono indiscrezioni e candidature più o meno accreditate.

Il ventaglio dei possibili nuovi tronisti è piuttosto ampio e comprende personaggi già conosciuti dal pubblico televisivo, ex corteggiatori e protagonisti di reality come Temptation Island e Grande Fratello Vip.

È bene precisarlo: al momento dalla produzione di Uomini e Donne non sono arrivate conferme ufficiali. I nomi circolati nelle ultime settimane vanno quindi considerati semplici indiscrezioni.

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Grazia Kendi tra i nomi per il trono femminile

Una delle candidature che sta facendo maggiormente discutere è quella di Grazia Kendi. Dopo la fine della relazione con Mattia Scudieri, il suo nome ha cominciato a circolare con insistenza tra quelli delle possibili nuove troniste.

Un eventuale ingresso nel programma le consentirebbe di rimettersi in gioco sentimentalmente e, soprattutto, di mostrare al pubblico aspetti della propria personalità rimasti finora in secondo piano.

Tra le ipotesi per il trono femminile torna anche Raffaella Scuotto. L'ex corteggiatrice, nonché scelta di Brando Ephrikian, nuovamente single, gode già di una certa popolarità tra gli appassionati di Uomini e Donne e il suo carattere deciso potrebbe renderla particolarmente adatta alle dinamiche del dating show.

Da Temptation Island potrebbero arrivare Soraya e Francesca

Gli occhi sono puntati anche sulle protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island. In particolare, tra i nomi finiti nel toto-cast ci sarebbero quelli di Soraya Sabetta e Francesca Coppola, entrambe uscite dal programma senza il rispettivo compagno.

Per loro il trono di Uomini e Donne potrebbe rappresentare l'occasione per voltare pagina e provare a trovare un nuovo amore davanti alle telecamere.

Anche in questo caso, tuttavia, si resta nel campo delle ipotesi.

Uomini e Donne, chi potrebbe salire sul trono maschile

Non mancano naturalmente le indiscrezioni sui possibili protagonisti del trono maschile. Tra i nomi maggiormente chiacchierati figurano Raul Dumitras e Renato Biancardi, entrambi reduci dall'esperienza televisiva e attualmente single.

Due personalità che potrebbero attirare l'attenzione del pubblico e creare dinamiche interessanti all'interno dello studio di Maria De Filippi.

Nelle ultime settimane è circolato anche il nome di Omar Elomari, altro volto che potrebbe essere preso in considerazione per la nuova edizione.

Cristian Mascolino e l'ipotesi Marco Veneselli

Il collegamento tra Temptation Island e Uomini e Donne potrebbe riguardare anche il trono maschile. Tra i papabili viene infatti indicato Cristian Mascolino, la cui possibile partecipazione ha già acceso la curiosità dei fan sui social.

C'è poi una candidatura che arriva direttamente dal passato recente di Uomini e Donne: quella di Marco Veneselli, conosciuto dal pubblico durante il percorso di Sara Gaudenzi.

Il suo atteggiamento riservato e spontaneo gli ha permesso di conquistare una parte degli spettatori e sono proprio molti fan del programma a chiedere per lui una seconda possibilità, questa volta da protagonista.

La decisione finale spetta a Maria De Filippi

La lista, naturalmente, potrebbe cambiare completamente nelle prossime settimane. Come spesso accade, infatti, non tutti i personaggi accostati a Uomini e Donne finiscono poi realmente sul trono e la produzione potrebbe sorprendere il pubblico scegliendo anche volti mai comparsi nelle indiscrezioni estive.

Per conoscere i nuovi tronisti bisognerà quindi attendere gli annunci ufficiali e le prime registrazioni della stagione 2026/2027. Solo allora si scoprirà chi avrà davvero la possibilità di sedersi sulla celebre poltrona rossa e iniziare la propria ricerca dell'amore davanti alle telecamere.