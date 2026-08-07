Uomini e Donne, Elisabetta Gigante ricoverata: cosa è successo all'ex dama del Trono Over

Momenti di apprensione per Elisabetta Gigante, ex protagonista del trono Over di Uomini e Donne, che nelle scorse ore ha condiviso sui social una fotografia direttamente da un letto d'ospedale. L'immagine ha immediatamente suscitato preoccupazione tra i suoi follower, ma è stata la stessa Elisabetta a tranquillizzare tutti con un breve messaggio.

Pur senza fornire dettagli sulle sue condizioni di salute, l'ex dama ha lasciato intendere che la situazione sia sotto controllo.

Il messaggio che tranquillizza i follower

A corredo della foto pubblicata nelle sue storie social, Elisabetta ha scritto una frase che ha rassicurato i tanti fan che hanno iniziato a chiederle notizie: "Barcollo ma non mollo".

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Nel suo messaggio, Elisabetta ha voluto dedicare anche un pensiero al personale sanitario che l'ha assistita, ringraziando medici e operatori dell'ospedale per la professionalità e l'attenzione ricevute.

Un gesto che lascia intendere come il momento più delicato sia ormai alle spalle e che il ricovero si sia svolto in un clima di serenità e fiducia.

Anche la vita sentimentale resta al centro dell'attenzione

Oltre alle notizie sulla salute, continua a far parlare la situazione sentimentale dell'ex dama.

Elisabetta aveva lasciato Uomini e Donne insieme a Sebastiano Mignosa, dopo un percorso caratterizzato da diversi colpi di scena. In un primo momento lui aveva scelto di interrompere la loro conoscenza per frequentare un'altra dama del parterre, salvo poi tornare sui propri passi e decidere di iniziare una relazione con Elisabetta lontano dalle telecamere.

Negli ultimi giorni, però, l'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni ha riferito che la storia tra i due sarebbe terminata. Al momento nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito ufficialmente l'indiscrezione.