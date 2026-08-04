Uomini e Donne, Elisabetta e Sebastiano si sono lasciati? "Storia al capolinea". Cosa sta succedendo

Dopo settimane di indiscrezioni e segnali che non sono passati inosservati ai fan, torna a far discutere la storia d'amore tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, tra le coppie più seguite dell'ultima edizione del Trono Over di Uomini e Donne. Da diversi giorni, infatti, i due non compaiono più insieme sui rispettivi profili social, alimentando i dubbi dei follower su una possibile rottura.

Una storia nata tra alti e bassi

Il percorso di Elisabetta e Sebastiano all'interno del dating show di Maria De Filippi è stato tutt'altro che lineare. La loro conoscenza era iniziata tra accese discussioni e frequenti confronti al centro studio, fino alla decisione di lasciare il programma separatamente a causa delle continue incomprensioni.

Successivamente entrambi erano tornati nel parterre per rimettersi in gioco. Sebastiano aveva iniziato una frequentazione con Simona Cannata, arrivando anche a lasciare il programma con lei. Quella relazione, però, si era conclusa nel giro di poco tempo.

Argomenti uomini e donne

Poco dopo, il cavaliere siciliano era stato avvistato mentre si imbarcava su un traghetto diretto all'Isola d'Elba per raggiungere Elisabetta. Da quel momento era arrivato il colpo di scena: il ritorno negli studi di Uomini e Donne mano nella mano e l'annuncio dell'inizio della loro convivenza, scelta che aveva suscitato non poche critiche da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

I segnali della crisi

Negli ultimi mesi la coppia aveva condiviso numerosi momenti della propria quotidianità sui social, mostrando grande complicità. Di recente, però, qualcosa sembra essere cambiato.

L'assenza di fotografie insieme, la drastica riduzione delle interazioni reciproche e il silenzio social hanno alimentato le voci di una possibile crisi, spingendo molti fan a chiedersi se la loro storia fosse ormai arrivata al termine.

L'indiscrezione sulla rottura

Nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni che sembrano confermare i sospetti. Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, la relazione tra Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sarebbe ormai giunta al capolinea.

Al momento i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali né confermato o smentito le indiscrezioni. Il loro silenzio continua però ad alimentare la curiosità dei fan, in attesa di capire se arriverà presto una presa di posizione che faccia chiarezza sul futuro della coppia.