Antonella Fiordelisi, nuovo affondo all'ex Giulio Fratini: "Se una donna sta zitta, dura per sempre"

Una risposta a un semplice commento è bastata per riaccendere il gossip sulla fine della storia tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. L'influencer, già intervenuta nei giorni scorsi per chiarire la sua posizione sulla rottura, è tornata a parlare dell'ex compagno con dichiarazioni destinate a far discutere: «Se una donna sta zitta e muta, una relazione può durare anche per sempre».

La rottura tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini

La relazione tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini, imprenditore ed ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, sembrava procedere a gonfie vele. I due erano insieme da circa un anno e mezzo e l'influencer aveva più volte raccontato di immaginare un futuro insieme, arrivando anche a pensare alla possibilità di costruire una famiglia.

La crisi, però, è arrivata all'improvviso. A diffondere per primi la notizia della separazione sono stati gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano. Quest'ultima, molto vicina all’ex concorrente del Grande Fratello Vip, aveva precisato di non avere elementi per confermare un presunto tradimento da parte dell'imprenditore.

Le indiscrezioni sulla fine della relazione

Nel corso di un'intervista rilasciata a Giada Di Miceli per il programma radiofonico Non Succederà Più, la Marzano ha spiegato che la rottura sarebbe maturata dopo un acceso litigio tra i due.

Successivamente è stata la stessa Antonella a rompere il silenzio, smentendo alcune ricostruzioni circolate online e raccontando la sua versione dei fatti: «Alla luce di tutto quello che mi sta arrivando mi dispiace solo di essere stata una brava ragazza e di averlo sempre rispettato, come tutti i fidanzati che ho avuto. Nel privato sono stata io a non volerlo più vedere perché io mi lamentavo nella relazione, non lui. Non date retta alle fake news».

La nuova frecciata di Antonella Fiordelisi

Nelle ultime ore l'influencer è tornata sull'argomento rispondendo a un commento pubblicato sotto uno dei suoi post. Un utente le ha scritto: «Hai proprio ragione, ma tu però li cerchi con il lanternino. Tutti tu li trovi. Buona vita dolce Antonella».

La replica della Fiordelisi non si è fatta attendere ed è apparsa come una nuova stoccata rivolta all'ex fidanzato: «Diciamo che il 90% degli uomini sono così. Poi magari alcune stanno zitte, altre fanno capire che ci sono dei problemi. Se una donna non si lamenta e sta zitta e muta può durare anche per sempre la relazione».