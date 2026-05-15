Uomini e Donne, è già finita tra Giada e Nicola: lei svela i motivi della rottura

Le storie del Trono Over di Uomini e Donne sono spesso movimentate, tra alti e bassi, litigi e colpi di scena. Tra i protagonisti più chiacchierati delle ultime settimane ci sono Giada e Nicola, la coppia che, nonostante un forte interesse reciproco, non è riuscita a trovare un vero equilibrio. Dopo momenti di grande complicità e confronti accesi in studio, la loro frequentazione fuori dal programma è terminata in silenzio e incomprensioni, lasciando molti fan delusi e curiosi di conoscere i dettagli della rottura.

I primi attriti tra Giada e Nicola

Nei primi giorni, Giada aveva definito Nicola soffocante, chiedendogli più spazio e tempo. Questo atteggiamento aveva fatto risentire il cavaliere, che però aveva deciso di continuare la conoscenza. Dopo altri confronti accesi, Nicola aveva deciso di lasciare il programma da solo. La decisione aveva causato un forte dolore a Giada, che era scoppiata in lacrime.

Nonostante ciò, i due erano tornati in studio insieme promettendosi un semplice aperitivo chiarificatore. In quell’occasione avevano annunciato la volontà di iniziare una frequentazione fuori dal programma, nonostante i dissapori passati. Argomenti uomini e donne

La fine della storia: la versione di Giada

Qualche giorno dopo, Lorenzo Pugnaloni aveva rivelato che la relazione era già giunta al capolinea, con Nicola come artefice della scelta. Durante la nuova puntata di Casa Lollo, Lorenzo ha raccontato la versione di Giada sulla rottura.

La dama ha spiegato: “Il punto è proprio questo, siamo tornati a casa e sembrava tutto normale. Poi, dopo due giorni, lui è uscito la sera ed è sparito. Io ho provato a scrivergli e a chiamarlo, ma non mi ha mai risposto. A una mia chiamata, dopo un po’, mi ha mandato un messaggio. Era circa l’una di notte. Mi ha detto: ‘guarda, sto parlando di uomini e donne, ti chiamo domani con calma, buonanotte’. E mi ha liquidata così. Io sono rimasta, ovviamente, perplessa, anche perché dopo tutto, in teoria, dovrei essere la tua donna. Gli ho scritto che non avevo parole, che avrei potuto avere bisogno di qualsiasi cosa”.

Discussioni e tira e molla

A seguito della risposta di Nicola, Giada aveva deciso di bloccarlo sui social, ma la situazione è rapidamente degenerata: “E lui, invece, mi aveva trattata così. Non mi ha più risposto. Dopo quasi un’ora di silenzio, l’ho bloccato su WhatsApp. Poi l’ho sbloccato il giorno dopo e l’ho richiamato per avere delle spiegazioni. Lui mi ha detto che mi avrebbe risposto, le solite cose di tira e molla, diciamo. A quel punto gli ho fatto presente che mi aveva liquidata e non mi aveva più cercata”.

La discussione è durata un giorno e mezzo, e Giada ha deciso di prendere un biglietto aereo, sperando ancora in un chiarimento: “Gli ho detto guarda, vieni, ma lui mi ha risposto in modo vago. Non era un no, ma nemmeno un sì, dicendomi che doveva pensarci e ricordandomi anche che io lo avevo precedentemente bloccato. Io gli ho fatto notare che l’avevo fatto perché si era comportato male, sparendo nel nulla. Alla fine ha tirato fuori che non siamo compatibili e che quindi era meglio chiudere. Da quel momento non ci siamo più sentiti. L’ultima volta che abbiamo parlato è stata il 29 aprile”.

Il silenzio di Nicola e la delusione di Giada

Giada ha concluso la sua testimonianza con parole di delusione verso Nicola, sottolineando come il cavaliere non abbia cercato un punto d’incontro e sia completamente scomparso: “Sui social lui non è presente, ma ha due profili quindi se volesse potrebbe contattarmi. Io però non ho ricevuto nulla, mi aspettavo almeno un messaggio dopo tutte le notizie appunto uscite. Invece ad oggi silenzio assoluto. Tra l’altro anche durante il programma mi utilizzava spesso questa tecnica del silenzio. La prima volta sparì quasi dieci giorni, tanto che Maria gli fece notare in puntata che non fosse normale questo comportamento. La seconda volta cinque giorni, solo che non c’era il programma che in qualche modo ci faceva ritrovare. Ora che il programma non c’è più temo che questo silenzio possa continuare all’infinito. Quando si trattava di venire a Roma per la registrazione era presente, adesso invece dice che ha i suoi tempi che sono praticamente infiniti”.